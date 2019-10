Sector ganadero de Sinaloa pierde su estatus zoosanitario

Culiacán.- El estado de Sinaloa en forma reciente fue notificado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingles) que perdió su estatus zoosanitario, por lo que tiene que trabajar en mejorar la sanidad de los hatos por cuestiones de salud de la población.

José Raúl Cárdenas Ávila, subsecretario de Agricultura y Ganadería del Estado, dijo que dado que Sinaloa se coloca en el primer lugar nacional en exportación de carne de bovino, con un registró de un millón 600 mil toneladas entre 2017-2018, se intensificó el número de pruebas en los hatos ganaderos para detectar problemas de tuberculosis.

Dio a conocer que la balanza comercial con Estados Unidos para la entidad resulta favorable puesto que esos dos años se importaron 980 toneladas de carne.

Cárdenas Ávila expuso que se tienen muchas dudas sobre el dictamen que envió el Departamento de Agricultura del vecino país, en el que notifica que Sinaloa perdió su estatus zoosanitario para exportar becerros, puesto que no va acompañados de anexos y evaluaciones.

Señaló que al inicio de esta administración estatal se encontró que se habían descuidado muchos programas y se tenía notificaciones de la USDA de incumplimientos, por lo que a partir del 2017 se logró acreditar la revisión y pruebas de 135 mil bovinos.

El Subsecretario de Agricultura y Ganadería del Estado comentó que el número de cabezas sometidas a pruebas en el transcurso de este año alcanzó las 300 mil, por lo que se tienen muchas dudas sobre el soporte del dictamen que sirvió para quitarle al estdo el estatutos zoosanitario.

Subrayó que pese a que esta medida no tiene un fuerte impacto al sector ganadero del estado, por no tener vocación de exportación de becerros, el hecho de no contar con el certificado de estatutos implica que se tiene que trabajar para cuidar la salud de la población.

Dio a conocer que con personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA) se trabaja en el análisis del dictamen que se emitió, a fin de acreditar que se han cumplido todas las normas en busca de que se revierta la medida.

afcl