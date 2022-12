Secretario no sabe ni sus datos

El que demostró que lo suyo no son las cifras, ni el puesto, en Baja California Sur, nos cuentan, fue el secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, Omar Zavala Agúndez (Morena), pues exhibió sin pudor “su sapiencia”. Nos relatan que en una entrevista radiofónica don Omar intentó presumir “sus logros” y aseguró que la tasa de desempleo en el estado “es muy baja”, de entre 15% y 16%, cuando en realidad es de 2.8% y a pesar de que le volvían a preguntar, don Omar insistía en esa cifra una y otra vez, haciendo dudar a varios, pues la tasa nacional de desempleo es de 3.5% y sus datos la superarían cinco veces. Nos dicen que un rato después la dependencia tuvo que corregir a su titular e informó el dato real. ¿No le dará ni tantita pena?

“Limpia” góber desastre de exedil

Desde Sinaloa nos platican que el alcalde sustituto de Mazatlán, Edgardo González Zatarain (Morena), “está pariendo chayotes”, pues no alcanzan los recursos que le dejó el ahora secretario de Turismo estatal, Luis Guillermo Benítez Torres (Morena), para cubrir aguinaldos y salarios de fin de año. Nos indican que parte de los gastos que tienen “en jaque” al ayuntamiento son por los anticipos para diferentes personajes que estarán presentes en el carnaval local y otros gastitos que no comprobó don Guillermo. Sin embargo, nos dicen que el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) ofreció a don Edgardo no dejarlo solo. ¿Cuántas le debe don Guillermo al góber?

Ponen sus barbas a remojar

Quienes andan “apanicados y lo que le sigue” en Hidalgo, nos comentan, son los funcionarios de la administración pasada, pues no saben cuándo les tocará “caer en desgracia”, luego de que la exdirectora del Instituto hidalguense del Deporte, Fátima Lorena Baños Pérez (PRI), fue vinculada a proceso junto a dos de sus subalternos por un caso ocurrido en 2018 de discriminación a un menor de edad con síndrome de Down, a quien no le permitieron realizar sus clases de natación de forma normal y lo enviaron a un sector especial, con lo que ahora doña Fátima tiene un plazo de tres meses para buscar la reparación del daño o bien dos años de prisión. ¡Ouch!