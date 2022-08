Secretario hace caravana con sombrero de la dependencia

Quien no se quiere quedar con las manos vacías en Chiapas, nos platican, es el secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos (Morena), pues desde hace un tiempo comenzó una campaña electoral “a discreción”. Nos indican que, “para abrir boca”, don José pide que de ahora en adelante se le identifique como “Pepe Cruz” para posicionar su nombre, pero lo más grave es que varias cuadrillas recorren la capital, Tuxtla Gutiérrez, casa por casa, para repartir un kit de medicamentos a nombre de la dependencia, que incluye un volante y un imán con su fotografía, y números telefónicos de atención, pues, nos explican, don José, tras haber sido electo como consejero de Morena, va con todo para ser candidato a gobernador, aunque en los pasillos se asegura que, de no quedar, se podría conformar con una diputación local o federal. El chiste es no quedar descobijado. ¡Qué tal!

¿Pondrán en la lupa a políticos?

Donde varios se quedaron con la ceja levantada, nos cuentan, es en Jalisco, tras el suicidio del empresario Luis Oswaldo Espinoza, quien reconoció un millonario fraude antes de quitarse la vida. Nos relatan que el caso empezó a tocar esferas de poder, pues aparece en videos y fotos con personajes como el gobernador Enrique Alfaro (MC); el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus (MC); el senador Clemente Castañeda (MC), la diputada federal Mirza Flores (MC) y otro puñado de políticos, quienes se han deslindado de don Oswaldo, pero nos dicen que el hilo sigue corriendo, pues trascendió que el empresario tenía una charola de la Cámara de Diputados que lo acreditaba como asesor del legislador panista Gustavo Macías Zambrano y otros documentos de negocios que hizo días antes de morir. ¿Qué más irá saliendo?

Con Los Ángeles y Calibre 50 para “ganarse al pueblo”

El que no se quiere quedar atrás en la “competencia de las ferias” en Guanajuato, nos comentan, es el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco (PRI), pues en un video en sus redes sociales, casi con “bombo y platillo”, pidió a la gente que “lustre sus zapatos para practicar sus mejores pasos de baile” en la inauguración de la feria local (el 26 de septiembre), con la presentación de Los Ángeles Azules y para la clausura estará el grupo Calibre 50, y hasta puso en su teléfono la música de esa banda. Nos indican que, a pesar de que don Mauricio anunció que el costo de la entrada será de 25 pesos y que estas bandas ofrecieron un precio especial para su presentación, más de uno se pregunta de dónde salió dinero para estos conciertos. ¿Será que “pan y circo” para el pueblo?