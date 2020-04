Secretaría de Salud de Tamaulipas acusa a López-Gatell de mentir sobre datos de coronavirus

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, rechazó los dichos del subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, quien culpó a las dependencias de salud de los estados de no subir todos los datos de contagios de coronavius a la plataforma electrónica de uso nacional.



“Siento decir que el subsecretario –López-Gatell- miente al omitir el hecho de que la plataforma federal no permite capturar los casos analizados por laboratorios particulares, aún cuando estos han sido autorizados por el INDRE”, respondió Molina a través de su cuenta de Twitter.



Antes, Denise Maerker, le abordó el tema al subsecretario de Salud Federal de que algunos gobernadores lo cuestionaron por un dato muy en concreto, “por las cifras que ellos dan en contagios y muertes y las que da usted o quien se encargue de la conferencia de en la tarde”.



La conductora citó los ejemplos de los estados de Baja California y de Tamaulipas, donde en algunos casos de Baja California llega a ser una diferencia del 6 por ciento en contagios y del 12 por ciento en muertes.



Y en el caso de Tamaulipas, dijo Denise, incluso hay un diferencial que llega a ser mucho más grande, de hasta el 50 por ciento. ¿Cómo entender estos datos? Porque las personas al ver esto dicen, están tratando de ocultar algo, ¿qué está pasando?



“El proceso de vigilancia epidemiológica es completamente trazado, completamente rastreable. Nosotros tenemos una plataforma electrónica que es de uso nacional, todo el sector salud, todas las dependencias de salud, están obligadas por la Ley General de Salud a subir los datos de forma inmediata".

"En este momento es importante saber esto porque los datos los generan en los Estados. Los datos que nosotros no tengamos es porque no los están subiendo”, respondió López-Gatell".



Aseguró que esto pudieron verificarlo precisamente en el caso de Baja California, “nos llamó la atención que se invocara que había un exceso de datos y que nosotros no sabíamos; pudimos verificar que efectivamente no los habían subido a la plataforma, la omisión es del Estado, la parte obligada a notificar a la autoridad sanitaria es la parte local”.



¿Ustedes no tienen una fuente de información autónoma que no sea la que ellos tienen?



“Así es”.



-Si ellos no se los avisan, pues evidentemente ustedes no lo tienen.



“Efectivamente”.