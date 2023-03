Se va secretario de Salud por “darle el avión” a gobernadora

Desde Chihuahua, nos platican que la gobernadora María Eugenia Campos Galván (PAN) “le leyó la cartilla” a los integrantes de su gabinete social y les dejó claro que, “sin excusas ni pretextos”, no están para perder el tiempo. Nos detallan que el ahora exsecretario de Salud, Felipe Sandoval Magallanes, hizo enfurecer a doña Maru, pues en una de sus giras, habitantes de la Sierra Tarahumara y en especial la Diócesis local le solicitaron apoyo a la gobernadora y, aunque le encargó el tema a don Felipe, éste la ignoró olímpicamente y no avanzó ni un paso, por lo que a doña Maru no le quedó de otra que pedirle su renuncia terminando la reunión. ¡Qué tal!

Otra diferencia entre hermanos

En Zacatecas, nos cuentan que volvió a “estallar” el edil de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila (Morena), contra la administración de su hermano, el gobernador David Monreal (Morena), y en especial de la secretaria de Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez (PVEM). Nos relatan que todo inició por un fuerte incendio que devoró todo el basurero municipal y para sofocarlo se requirió de varias corporaciones de seguridad, lo que molestó a don Saúl, quien reprochó que “una y otra vez ha pedido un relleno sanitario”, que incluso ha entregado a la SAMA un proyecto técnico y se gestionó el recurso, pero “nanai” y de filón acusó implícitamente a doña Susana de haber guardado la propuesta en un cajón y usar los recursos para otro rubro. Ahora se pregunta si la bronca es con él o con el municipio. ¡Hay tiro!

Incomoda alcalde a turisteros

Desde Sinaloa nos comparten que el alcalde sustituto de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin (Morena), puso nerviosos a los promotores de servicios turísticos, pues consideraron como ligera su opinión sobre los hallazgos de fosas clandestinas. Nos refieren que don Édgar dijo que “estos hechos, que constituyen un trabajo admirable de los colectivos de rastreadoras, no pueden ser ocultados o minimizados, para no afectar la imagen del puerto”, lo cual no fue del agrado de los promotores, pues más de uno consideró que no abona a la “buena imagen”, aunque otros más consideran que las cosas como son y “ni modo de ocultar el sol con un dedo”.