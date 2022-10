“Se llevan al baile” a alcaldesa en concierto “con causa”

A la que no le salieron las cuentas en Baja California Sur, nos platican, fue a la alcaldesa de la Paz, Milena Quiroga Romero (Morena), en eso de los conciertos disque “con causa”, como pasó con el show del cantante Christian Nodal. El problema, nos explican, es que el municipio no le cobró impuestos por la presentación, la cual costeó toda el cantante, y le dio al municipio 15% del boletaje y 30% de la barra de bebidas, lo cual fue menos de un millón de pesos, por lo que regidores de oposición y varios ciudadanos reclamaron la baja recaudación, y peor, porque doña Milena ofreció que con el “donativo” se compraría la “ambulancia Nodal”, para la cual tampoco alcanzó y el ayuntamiento tendrá que poner más dinero para completar. Al final de cuentas, el beneficio ¿para quién fue?

Le dan “las gracias” y exhiben a magistrado del tribunal estatal

En Tamaulipas nos comparten que “cuando no le llueve, le llovizna” al expresidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Horacio Ortiz Renán, luego de que no fue ratificado en su cargo por el gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena). Nos refieren que don Américo tiene la facultad, de acuerdo a la Constitución estatal, para proponer a los magistrados de dicho poder o en su caso ratificarlos, pero para abrir bocas, don Américo no se anduvo por las ramas y señaló que don Horacio no seguiría en el tribunal “por no tener la honorabilidad y por mala reputación”, lo que dejó a varios con la ceja levantada, pues le aplicó a don Horacio aquello de “gracias por participar y que pase el siguiente”.

Afila puntería director del IMSS para postularse en Chiapas

El que busca madrugar en Chiapas, nos comparten, es el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto (Morena), pues ya no pudo más y aplicó el conocido “destape”, donde reconoció su interés por ser gobernador de la entidad, donde su padre Eduardo Robledo Rincón fue mandatario brevemente en 1994 y salió por el conflicto con el EZLN. Nos comparten que don Zoé aseguró que quiere darle continuidad a la autodenominada 4T en Chiapas y ofreció como carta de presentación su experiencia de trabajar al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que despertó a la grilla política, pues algunos ya también buscan alzar la mano, mientras otros le recordaron que “no por mucho madrugar, amanece más temprano”.