“Se indagan posibles omisiones en la búsqueda de Debanhi”

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) mantiene abiertas investigaciones sobre los servidores públicos que participaron en las labores de búsqueda de Debanhi Escobar para determinar si alguno de ellos incurrió en omisiones que impidieran la rápida localización de la joven.

En entrevista con EL UNIVERSAL la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres, Griselda Núñez, explicó que con esta investigación buscan determinar si algún servidor público que participó en las labores de búsqueda durante los 13 días que Debanhi permaneció en calidad de desaparecida -principalmente en el Motel Nueva Castilla, donde fue hallado su cuerpo-, cometió alguna irregularidad que pudiera ocasionar que su localización se demorara todo ese tiempo.

Esto, debido a que entre las diligencias de búsqueda, el Motel fue revisado con drones y binomios caninos durante la primera semana de que la joven fue reportada como desaparecida.

“Uno de los enfoques de la investigación está centrado a las posibles omisiones que los servidores públicos que participaron en su búsqueda incurrieron, entonces en las cámaras se está tratando de localizar no sólo lo que pasó con Debanhi, sino quienes realizaron la búsqueda en ese espacio y esto nos podrá determinar el tema de las responsabilidades”, explicó.

Por ello, personal de la Fiscalía revisa las 624 horas de vídeos que quedaron registrados durante los 13 días que Debanhi estuvo desaparecida y que el hotel continuó operando mientras sus familiares y autoridades la buscaban en las inmediaciones del mismo.

Desde el inicio del caso, Mario Escobar, padre de Debanhi señaló que el celular de la joven había sido geolocalizado en diversos lugares en los que se realizaron diligencias de búsqueda.

Ahora que la joven fue hallada sin vida la Fiscalía investiga también de dónde surgió esa versión.

“Sobre todo de dónde provino la información, sí provino de un servidor público, de un informe de la empresa de telecomunicaciones o también de redes sociales porque en casos de desapariciones también se abre la información al público para que colaboren”, comentó.

“Es muy preciso que determinemos de dónde vino esa información para poder precisar si hay algún tipo de responsabilidad”.

El Gran Diario de México informó que aunque el caso de Debanhi se investiga como feminicidio y todas las líneas de investigación están abiertas, los avances hasta ahora presentados por la Fiscalía apuntan a que la joven murió por un accidente supuestamente provocado por el estado de ebriedad en el que se encontraba.

Sin embargo, lo único seguro hasta ahora es que la Fiscalía no sabe todavía qué le pasó a Debanhi y por ello, aún no es posible determinar si existen probables responsables de su muerte.

“Hasta el momento nos encontramos en investigación, la primera parte es saber qué pasó y una vez que sabemos qué pasó, se determina si esa conducta se puede reprochar a alguien, entonces estamos en esa construcción de información que nos permitiría determinar qué pasó y posteriormente si esa conducta puede ser reprochada a alguien”

¿Están en que todavía no saben qué pasó?, se le preguntó.

“Sí, en esclarecer esos hechos”, respondió.

Por el estado en que fue hallado el cuerpo de Debanhi no fue posible hacerle pruebas toxicológicas para confirmar si la joven se encontraba en estado de ebriedad, como declararon los testigos que la vieron viva por última vez o incluso si estaba drogada al momento de su muerte.

“Por las características del cuerpo, como fue su muerte, los signos de muerte real, no contenía el cuerpo sangre en ninguno de sus órganos que impide la posibilidad de generar alguna prueba química toxicológica o de alcoholemia que pueda determinar el grado de alcohol en sangre o el uso o abuso de drogas”, señaló.

Investigan a personal del motel

Añadió que el personal del motel donde fue hallado el cuerpo de Debanhi también está siendo investigado por la probable comisión del delito de falsedad de declaraciones debido a que cuando la joven aún estaba desaparecida, refirieron que las cámaras que tenían instaladas sólo eran de monitoreo, no de registro de videovigilancia.

“Hicimos entrevistas en las y los empleados del lugar y podemos observar inconsistencias en las declaraciones que habían sido recibidas por la autoridad, en este caso, la unidad de desaparecidos, en donde habían referido que las cámaras nada más tenían una función de monitoreo y nosotros tuvimos el hallazgo de aparatos que por experiencia podemos saber si pueden o no tener registro”, apuntó.

“Entonces hicimos una verificación de esos aparatos y se encontró que había funcionabilidad, en razón a esa situación se generan actos de investigación”.

Asimismo, se está tratando de determinar si el golpe que Debanhi tenía en la cabeza coincide con la estructura de la cisterna donde aparentemente cayó y murió.

“Sí, lo que se hizo fue preguntarle al doctor que si la característica del golpe nos permitía tener un patrón del objeto para hacer su búsqueda y localización, nos dijeron que no, que no tiene un patrón característico, que pudo ser con una superficie plana y haberse generado este resultado de lesión, es decir que no hay un objeto específico con el que pudo haberse provocado y que tendría que analizarse con la planimetría del lugar para saber dónde fue este golpe”, detalló.

“Se revisó todo el espacio, todo el perímetro y hay una serie de dictámenes para analizar la proteína humana y eso está siendo revisado y nos permitirá determinar el contacto del cuerpo de Debanhi, con el análisis de ADN para verificar que esos indicios sean de ella, y ver qué pasó. Esto fue realizado de manera inmediata a que rescatamos el cuerpo y se aseguró el lugar”.

El Motel Nueva Castilla permanece asegurado desde el pasado 21 de abril, fecha en que fue hallado el cuerpo de Debanhi.

La fiscal descartó que exista necesidad de cubrir la zona donde fue hallada la joven para preservar evidencia pues desde el día del aseguramiento fueron recogidos todos los restos que pudieran coincidir con el cuerpo de Debanhi.

Debido a que el caso mantiene todas las líneas de investigación abiertas, la fiscal no pudo determinar una fecha aproximada de conclusión para saber si a Debanhi la mataron o si murió por accidente.