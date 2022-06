Se escuda Corral en asesinato de sacerdotes jesuitas

Al que, nos dicen, le llueve sobre mojado, es al exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, luego de que se informó que se busca iniciar un juicio político en su contra, ante lo cual el mismo Corral confirmó la situación en sus redes sociales, donde aseguró que todo se trata de una distracción ante los hechos que ocurren en el estado, como el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui la semana pasada y la hospitalización de César Duarte el fin de semana. Según nos detallan, don Javier asegura que es improcedente el juicio político en su contra, por lo cual “florecerá” la verdad, no obstante, se topó con pared, pues el mismo Duarte, desde prisión, lo acusó de proteger a El Chueco, a quien se le responsabiliza del asesinato de los religiosos. A ver si “la verdad” no termina jugándole un revés.

Reflectores electorales en BCS

Nos aseguran que, en Baja California Sur, este jueves la mirada está puesta sobre los consejeros electorales nacionales, Lorenzo Córdova y compañía, pues definirán al próximo presidente del órgano local electoral entre dos universitarios bien evaluados, Mirna Fiol y Alejandro Palacios. La definición, nos explican, será complicada, pues se conoce que el perfil de don Alejandro gusta a don Lorenzo, pero, por otro lado, hay quienes consideran que de llegar la maestra Mirna, esto supondría un avance mayor, sobre todo en la deuda histórica con las mujeres, pues le tocaría impulsar la obligatoriedad de la paridad en las campañas a la gubernatura. La moneda está en el aire.

De feminicidios y culpas

En Cuautla, Morelos, nos cuentan, las autoridades entraron en desesperación por el alza de feminicidios y la demanda de justicia de varios sectores de la población, al grado de que el alcalde Rodrigo Arredondo (Morena) de plano declaró que el municipio no era seguro. Pero eso no es todo, nos añaden, pues de forma reciente la directora de la Instancia de la Mujer en ese municipio, Sandra Balón, afirmó que la violencia contra las mujeres no es algo nuevo, y repartió culpas por todos lados y niveles de gobierno, incluso alegando que la prensa revictimiza a las mujeres asesinadas. Sólo faltó, nos dicen, que acusara a los conservadores de la ola de feminicidios.