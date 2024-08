Colima.— Con 214.73 casos de dengue por cada 100 mil habitantes, Colima es el estado con mayor incidencia de esta enfermedad en el país; le siguen Morelos y Nayarit con una tasa de 136.68 y 126.83 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Los datos del Panorama Epidemiológico de Dengue establecen que hasta el cierre de la semana epidemiológica 32, que concluyó el pasado viernes 16 de agosto, en Colima se han confirmado mil 787 casos de dengue, de los cuales 938 son de dengue no grave, 802 de dengue con signos de alarma y 47 de dengue grave.

En cuanto al número total de casos confirmados, Colima está en el lugar nueve de la tabla nacional y presenta sólo dos defunciones por la enfermedad, mientras que Guerrero es el estado con mayor número de casos confirmados en el país (4 mil 505) y el que más muertes ha registrado (21).

Las estadísticas indican que en comparación con el año anterior, a esta altura del año en Colima, donde circulan tres de los cuatro serotipos de dengue, se ha superado el total de casos presentados durante todo 2023, cuando se registraron 726 casos y tres defunciones.

Los municipios con mayor incidencia son Armería e Ixtlahuacán, cuyas incidencias los colocan dentro de la zona donde la enfermedad se considera una epidemia; les siguen Villa de Álvarez y Tecomán, que se encuentran en “zona de alarma”.

El reporte indica que a nivel nacional el mayor número de casos y la mayor incidencia tanto de dengue no grave como de dengue con signos de alarma y dengue grave se presentan en el grupo de edad que va de los 10 a los 14 años y le sigue el grupo de 15 a 19 años.

Rechazan declarar alerta

Ante este panorama, este miércoles durante la sesión ordinaria del Congreso local, el diputado Jesús Dueñas (MC) solicitó que se aprobara un punto de acuerdo para que la gobernadora Indira Vizcaíno (Morena) emitiera una declaratoria de emergencia que le permitiera al estado echar mano de recursos públicos y privados para poder atender el problema; sin embargo, la mayoría morenista en el pleno rechazó la propuesta.

El legislador consideró que este año las autoridades estatales no tomaron a tiempo medidas preventivas y para convocar a la ciudadanía de cara a la temporada de lluvias, cuando la enfermedad se dispara a consecuencia de la proliferación del mosco transmisor.

“Lo que me parece a mí preocupante es que no haya una reacción, que no despierte el estado, que no despierte la gobernadora, que no despierten los funcionarios y que si hay una propuesta para mejorar las cosas esta sea demeritada y digan que ya están atendiendo el problema”, señaló el legislador.

Insistió en que se trata de un tema de corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía, pero quien debe llevar la batuta para coordinar las acciones es el gobierno del estado.

Reconocen “amenaza”

Por su parte, el secretario de Salud de la entidad, Víctor Torrero, reconoció que actualmente el dengue representa la mayor amenaza para la salud pública en Colima, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

En tanto, diversas dependencias del gobierno estatal anunciaron que se sumarán a la estrategia implementada desde la Secretaría de Salud mediante acciones de prevención y eliminación de criaderos del mosco transmisor.

El gobierno estatal informó que las acciones propuestas son difundir medidas preventivas en redes sociales y páginas oficiales; capacitar e informar al personal de las dependencias; generar espacios de información y capacitación con personal de Servicios Generales e Intendencia para promover prácticas de prevención en los espacios laborales.

Asimismo, organizar jornadas de eliminación de criaderos en oficinas administrativas; designar un enlace para el seguimiento de las acciones de la contingencia; imprimir y distribuir material de difusión (carteles, lonas, volantes); sumar voluntarios para brigadas que visitan domicilios, comercios, hoteles y sitios de trabajo, y realizar pinta de cristales de vehículos oficiales con mensajes alusivos a las medidas de prevención.

