Monterrey.- El gobernador Samuel García Sepúlveda arremetió contra los partidos del PRI y el PAN, ante decenas de invitados especiales entre ellos directivos de la empresa china LGMG que acudieron a la inauguración de una fábrica de elevadores, que vendrá acompañada por otros proyectos que totalizarán una inversión global de 5 mil millones de dólares y de 50 mil millones de la divisa verde en sus primeros dos años de administración.

“Este anuncio cierra ya la cifra histórica de 50 billones de dólares de inversión en tan solo dos años; yo digo 50 billones, de hecho, tenía un spot bien padre para la precampaña para la presidencia, pero el pinche PRIAN me bajó”, expresó García Sepúlveda evidenciando el enojo que le causó esa situación.

"No les voy a dar el gobierno a los más corruptos de México", dijo entre aplausos de militantes de MC y funcionarios. Foto: Emilio Vázquez

Como se recordará, unos minutos antes de las doce de la noche del primero de diciembre, cuando ya había anunciado eventos de precampaña en el estado de Guanajuato, Samuel García tuvo que regresar al Palacio de Gobierno para anunciar que abandonaba su sueño presidencial, para no dejar en manos del PRI y el PAN el gobierno del estado.

Y es que la Suprema Corte avaló que Luis Enrique Orozco, designado por el Congreso, asumiría como gobernador interino durante los seis meses que García Sepúlveda se separaría del cargo para realizar su precampaña y campaña por la Presidencia, como abanderado de Movimiento Ciudadano, dejando sin efecto un acuerdo publicado por Samuel García en el Periódico Oficial del Estado para que el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, permaneciera en su ausencia como encargado del despacho.

Desde los primeros minutos del dos de diciembre hasta las 2:30 de la tarde el día cuatro, García Sepúlveda desempeñó funciones de gobernador aunque tenía oficialmente licencia mientras que Luis Enrique Orozco, tenía nombramiento de gobernador interino, pero no pudo ejercer el cargo, por lo que ante los impedimentos y obstrucciones para que pudiera realizar su trabajo, por parte del Gobierno Estatal, decidió hacerse a un lado para tratar de impulsar la gobernabilidad, la paz y el diálogo entre los actores políticos.

Samuel García inaugura planta de la empresa china LGMG

Con esos antecedentes, tras reasumir sus funciones, Samuel García acudió este jueves a Marin, Nuevo León, para una planta de la empresa china LGMG, que fabricará elevadores de tijera y elevadores articulados eléctricos y que mediante una inversión de 140 millones de dólares permitirá la generación de siete mil empleos.

Dicha planta se construyó en un periodo de 14 meses, y sería parte de un parque industrial de mil hectáreas, donde se asentaron proveedores de LGG (Lingong Machinery Group) y otros inversionistas que en conjunto desarrollarían proyectos de primer nivel por un monto de cinco mil millones de dólares, o cinco billones en las ramas de la construcción, montacargas, elevadores, vivienda carros y electromovilidad, aseguró Samuel García.

Foto: Especial

Dirigiéndose a los inversionistas chinos, que anunciaron que traerán a Nuevo León inversiones por cinco mil millones de dólares, comentó el gobernador “con esto les doy doblemente la bienvenida, porque este anuncio cierra ya la cifra histórica de 50 billones de dólares de inversión en tan solo dos años”.

Agregó, “yo digo 50 billones, de hecho, tenía un spot con madre para la precampaña para la Presidencia, pero el pinche PRIAN me bajó… ese spot que yo digo billones con b, si lo multiplicamos por 18 (pesos por dólar), estamos hablando de 900 mil millones de pesos de dinero que estaba fuera de México, y han decidido venir a Nuevo León, 900 mil millones que son seis veces el presupuesto”. del gobierno estatal.

En la misma tónica prosiguió, “imagen, México ya no necesita subir impuestos, ni reformas fiscales, el modelo y la fórmula es la de Nuevo León, traer de fuera seis veces el dinero que teníamos aquí y traer en dos años la inversión que no trajeron el PRI y el PAN en 40 paños, “Por eso estamos contentos de que en Nuevo León es el epicentro del nearshorin,g cuando en el mundo se habla del nearshoring, la gente piensa en automático en Nuevo León, porque está catapultando el 76 por ciento del nearshoring de México, por eso no iba a negociar Nuevo León y dejárselos al PRIAN, pues imagínense, dejarles el pastelote”.

El gobernador Samuel García inaugura planta LGMG. Foto: Emilio Vasquez / EL UNIVERSAL

Expresó que luego con quien iban a tratar los inversionistas chinos que hoy estuvieron en la ceremonia de inauguración, “mejor con gente decente, incorruptible y con el gran equipo del nuevo Nuevo León”.

Y en ese contexto de animosidad beligerante entre el gobernador y los partidos PAN y PRI que son mayoría en el Congreso, el Ejecutivo pretende no enviar el paquete completo del Presupuesto para 2024, pues busca que los diputados aprueben la Ley de ingresos, para mandar en seguida la Ley de Egresos, pues los partidos de oposición reclaman la entrega de un fondo de 2,500 millones de pesos contemplados en el presupuesto de 2023, aunque el gobierno estatal ofrece que para 2024 el monto aumentará a tres mil millones de pesos.

Este día el gobernador compartió en sus redes sociales imágenes de una vieja antena parabólica, una florería que suele utilizar para comentar en una frase los temas del momento.

El mensaje dice “Samuel: Gracias por hacer lo correcto”, a lo que el mandatario estatal agregó el comentario: “siempre hemos tomado decisiones haciendo lo correcto. Esta vez teníamos claro que lo correcto era no dejar a Nuevo León en las garras del PRIAN”.

El coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Carlos de la Fuente Flores posteó la publicación de Samuel García, y le puso de su cosecha “jajaja, no te quedaste por gusto, te quedaste porque no te salió tu jugada jurídica y le temes a que te encuentren toda la corrupción que tienes”.

