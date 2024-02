Oaxaca de Juárez.- A cinco días del registro del exgobernador del PRI, Alejandro Murat Hinojosa, como candidato plurinominal al Senado de la República por Morena, Salomón Jara Cruz, mandatario oaxaqueño que ha señalado en repetidas ocasiones presuntos actos de corrupción en la administración de su antecesor, aseguró que no está de acuerdo con la llegada del expriista al partido y pidió una explicación a la dirigencia nacional.

Durante su conferencia semanal, Jara Cruz afirmó que él no tomaba esas decisiones pero dejó en claro que no está de acuerdo con que Morena le haya entregado la posición número 11 a Murat Hinojosa, quien renunció al PRI en noviembre pasado y un mes después, junto con otros priistas, formó la “Alianza Progresista” para apoyar la candidatura morenista de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia.

Jara aseguró que nadie lo consultó y que el “pueblo de Oaxaca” no estaba contento con la decisión de Morena, algo que, dijo, sabe de primera mano porque “es él quien conoce el pulso de Oaxaca”. Ante esto, pidió al líder nacional de Morena, Mario Delgado, dar una explicación a él y a la militancia sobre la inclusión del expriista.

Los dichos de Jara se dieron sólo unos minutos después de hacer nuevas acusaciones al gobierno de Murat y otras administraciones, a las que afirmó se les vincula con “El Cártel del Despojo”, no sólo de predios a particulares sino al propio gobierno del estado, esto luego de que este lunes la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) recuperó dos inmuebles que se desincorporaron del patrimonio estatal de forma irregular, uno de ellos con valor de 40 millones de pesos.

Aseguró que las investigaciones de su gobierno seguirán adelante y recalcó que en su administración no se dará ni impunidad ni protección a nadie.

“Esas son decisiones de la dirigencia, no me preguntaron. Yo no soy el dirigente, tengo mi opinión, yo no estoy de acuerdo. El pueblo sabe que no estoy metido en ese tema”, dijo sobre su nuevo compañero de partido señalado por el mal uso de una deuda pública de 3 mil 500 millones de pesos con la cual se construyeron obras que quedaron inconclusas.

“Es la facultad del Comité Nacional, yo espero que Mario Delgado dé claridad sobre el tema y nos informe bien, porque los chapulines no son buenos”, dijo en alusión al mote que se les da en el contexto electoral a los políticos que “brincan” de partido.

A penas el pasado 4 de febrero el exgobernador Alejandro Murat Hinojosa asistió a la inauguración de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido y al ser presentado recibió abucheos de los seguidores de Jara Cruz. Pese a ello el presidente Andrés Manuel López Obrador lo respaldó con un abrazo y una sonrisa.

Murat Hinojosa se coló a uno de los espacios plurinominales de Morena al Senado de la República, tras horas de incertidumbre por no aparecer en las primeras listas que dio a conocer Mario Delgado, por lo que ocupó una de las 10 posiciones reservadas. Mientras Jara Cruz rechazaba esta inclusión en su conferencia, el expriista mostraba su apoyo a Claudia Sheinbaum en redes sociales, asegurando que es la única que tiene experiencia en seguridad.

