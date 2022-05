Rubén Rocha y un cuestionado llamado al respeto a la prensa

En medio del clima de violencia contra la prensa, nos narran que quien salió a sacudirse cualquier cosa que le salpique, fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha (Morena), luego de que dijo que desea tener una relación tersa con los medios y periodistas, a raíz del asesinato del columnista Luis Enrique Ramírez. No obstante, nos señalan, llamó la atención que el mensaje fue con copia a los alcaldes y miembros de su gabinete, donde algunos funcionarios tienen la piel muy sensible a la crítica. Pero eso no es todo, nos añaden, pues tras este posicionamiento, los más críticos deslizaron que no todo es miel sobre hojuelas, ya que el góber ya tuvo un roce con algunos medios, por la divulgación de información plasmada por académicos e investigadores en temas de la seguridad y feminicidios, datos que a su juicio, “carecieron de rigor”. No cabe duda, del plato a la boca se cae la sopa.

El informe del gobernador

Pasan los días, nos aseguran, y en Baja California Sur aún se percibe un sabor ácido en la boca, luego de que el gobernador Víctor Castro (Morena) rindió su “primer informe”, a 8 meses de gestión. El tema, nos dicen, es que, lejos de hablar de logros y avances, el góber dio un discurso de dos horas lleno de justificaciones, lamentos, chistes y hasta llantos, en el que se quejó de las deudas heredadas por la administración anterior y justificó así la contratación de créditos millonarios. Asimismo, nos añaden, don Víctor presumió los programas federales en la entidad, pero poco informó de sus obras y programas locales, por lo que sus detractores ahora ironizan si seguirá lamentándose por el pasado o se pondrá a trabajar.

De incendios y preguntas

Nos dicen que el gobierno de Zacatecas salió al paso luego de que en este espacio se comentó que el gobernador David Monreal (Morena) puso más atención al Día Mundial de Star Wars, el pasado 4 de mayo, que a sofocar un incendio en las poblaciones del semidesierto, ante el cual habitantes de esa región hicieron llamados de auxilio desde redes sociales. Según nos señalan, el gobierno estatal explicó que se le ha dado puntual atención al incendio forestal registrado en el cerro Del Temeroso y que se mantienen trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno. No obstante, nos mencionan, aún queda la duda de por qué los pobladores acusan una atención tardía y que hasta autoridades del vecino estado de Coahuila hayan acudido primero a respaldar las acciones de sofocación de Protección Civil municipal.

Tensiones en Morena

Nos cuentan que en Chiapas siguen las tensiones entre morenistas y quien alborotó el avispero fue el exalcalde de San Cristóbal, Enoc Hernández, al anunciar que será parte de la asociación civil Chiapas Cuatro Desarrollo, ligada a Morena. Conocido por su actitud polémica y haber transitado por los partidos del Trabajo y Podemos Mover a Chiapas, nos dicen que a los morenistas no les gustó la idea de tener cerca a Enoch, al grado de que él mismo les mandó a decir que “nadie debe sentirse desplazado” con su llegada. ¿Qué tal?