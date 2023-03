Roberto Albores prepara su regreso a la política con el PVEM

Aunque anda “muy calladito”, nos cuentan que en Chiapas el exgobernador Roberto Albores Guillén (1998-2000) está preparando su regreso a la arena política con nuevos colores. Nos recuerdan que don Roberto entró como mandatario interino tras el escándalo por la matanza en Acteal y fue expulsado del PRI en 2006 por haber apoyado a Juan Sabines Guerrero, pero ahora se le ha visto encabezando grupos de militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que, nos dicen, tiene en la mira competir el próximo año para un escaño, aunque en el estado más de uno se quede con la ceja levantada. ¡Qué tal!

Mando inicia “con mucho ruido”

El que anda muy complaciente en Zacatecas, nos platican, es el nuevo secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Medina Mayoral, sobre todo con los seguidores de sus redes sociales. Nos indican que don Arturo, ataviado con traje de policía y boina negra, encabezó operativos para mejorar “la proximidad” en el centro de la capital, echó un vistazo a los antros y cuando le recriminaron que mejor debería vigilar la zona de desplazados en Jerez,“ni tardo ni perezoso” se fue con sus “muchachitos” a la comunidad de Sarabia, además de acudir a reuniones con diputados y ayer estuvo muy puesto con el gobernador David Monreal (Morena) en el anuncio del nuevo C-5, por lo que varios comentaron que ojalá la realidad no gaste “su enjundia”. ¡Ups!

¿Autos oficiales o particulares?

Desde Sinaloa, nos comentan que varios siguen intrigados por saber si hay algún control sobre los vehículos del ayuntamiento de Guasave, pues el alcalde Martín de Jesús Ahumada Quintero (Morena) no tiene ni idea. Nos refieren que el escándalo se desató hace unos días, cuando fue captado el entonces director de Reglamento y Alcoholes y Comités de Desarrollo del municipio, César Alfredo Camacho Sánchez, saliendo de un bar en estado inconveniente, acompañado de dos mujeres y abordando un auto oficial, y aunque fue destituido del cargo, los detractores de don Martín le reclaman que no hay un registro, pues cada fin de semana es común ver los vehículos municipales en centros comerciales o afuera de bares. ¿Será que no hay dónde guardarlos?

La pantalla de “paredón”

Desde Morelos nos narran que la nueva tribuna de denuncia en el Congreso local son las pantallas empotradas del salón de sesiones, pues ahora son usadas por los diputados para exhibir a sus adversarios. Nos detallan que, por ejemplo, la legisladora de Morena Paola Cruz Torres proyectó una declaración del alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo López (Morena) —su rival político—, donde hace a un lado un decreto que ordena desfilar en ocasión del aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla. En otro caso, el legislador Agustín Alonso balconeó un contrato de publicidad para acusar a un periodista de cometer violencia política de género contra una legisladora, por lo que varios ironizan con que el Legislativo tendrá su “mañanera” y hasta su sección de desmentidos. ¡Ouch!