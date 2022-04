Revocación: encuentran gran perdedora en Nuevo León

Nos dicen que en Nuevo León no faltó quien, con lupa, encontró perdedores y ganadores tras la consulta de revocación de mandato y, a quien le fue peor, fue a la excandidata de Morena a la gubernatura, la expriista Clara Luz Flores. Esto, nos explican, ya que de los 447 mil 417 ciudadanos que participaron el pasado domingo, 83.5%, es decir, 373 mil 593 electores se pronunciaron porque el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato. El tema, nos detallan, es que aunque la participación no fue precisamente representativa, lo cierto es que en las elecciones de 2021 para renovar la gubernatura, a doña Clara no le alcanzó para ir abanderada también por el PT, PVEM y Nueva Alianza, y terminó en cuarto lugar, recibiendo 70 mil votos menos que el Presidente en el ejercicio del domingo. ¡Auch!

Tapachula en la mira

Donde las cosas no son precisamente miel sobre hojuelas, nos dicen, es en Tapachula, Chiapas, debido a la creciente violencia producto de la tensión entre migrantes y personal del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se la viven dando largas a los extranjeros que buscan regularizar su estatus de permanencia en el país. El tema viene a colación, nos explican, debido a una visita el mes pasado del presidente López Obrador a Tapachula, cuando, por un día, todo fluyó y se entregaron visas humanitarias, lo cual le ha valido fuertes cuestionamientos a la delegación del INM y también a la alcaldesa morenista Rosa Irene Urbina, quien de plano nada “de muertito” sin atender los problemas por bloqueos carreteros, vandalismo a oficinas, enfrentamientos, ataques a personal migratorio y claro, violaciones a los derechos humanos. ¡Ups!

El superdelegado está enojado

Nos platican que el silencio del superdelegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ante la consulta de revocación y algunos escándalos que se han derivado de ella, como la promoción en ese estado por parte del titular de la Segob, Adán Augusto López, han levantado más de una ceja entre la clase política morenista, donde se comenta que el expanista se habría rezagado en la contienda por ser el ungido del partido para la elección a gobernador de 2023, lo cual lo tiene molesto con las huestes guindas, porque no le dan jugada. ¿Habrá reconciliación o don Reyes terminará sorprendiendo a los morenistas?

Burla pone en aprietos a diputado

Nos dicen que para burlarse un poco de la jornada de revocación, el diputado federal de Jalisco por MC, Salvador Caro, colocó un mensaje en sus redes sociales minimizando este ejercicio: “Hoy es un día muy importante. Como todos los domingos, es para aprovecharse en cosas que valen la pena, por ejemplo descanso, vida espiritual o practicar deporte”. No obstante, nos mencionan, la sonrisa le duró poco, pues desde el domingo a la fecha, cada vez son más quienes le han pedido recordar que en Jalisco su partido ha navegado durante años con la propaganda de las consultas de ratificación de mandato. ¡Lo que es no conocer ni las mañanas de casa!