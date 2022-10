Ganan dólares con su plasma sanguíneo

Ciudad Juárez.— A diario miles de habitantes de Ciudad Juárez cruzan la frontera hacia El Paso, Texas, en Estados Unidos, con diversos objetivos que van desde las compras, visitas a familiares, escuela, trabajo y, recientemente, una modalidad está reviviendo entre los juarenses: vender plasma.

Desde hace años esta actividad se ha convertido en el sustento de decenas de personas que habitan en esta localidad. Para realizarla sólo es necesario contar con visa B1/B2 o de turista, por lo que quienes la llevan a cabo ven como un empleo el pasar a Estados Unidos a obtener dinero por su plasma.

El llamado mercado sanguíneo transfronterizo estuvo detenido durante la pandemia de Covid-19 por las restricciones en los cruces e incluso por las que se establecieron para esta práctica años atrás.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre una jueza federal de Washington desechó la prohibición para que los mexicanos con visa de turista puedan vender plasma en territorio de la Unión Americana.

Por ello, por las mañanas, a lo largo de los cruces internacionales que dividen la frontera es común observar no sólo a las personas que buscan llegar hasta El Paso para trabajar o estudiar, sino también a aquellos que se forman para llegar a las clínicas, las cuales, en su mayoría, están cerca de los puentes fronterizos.

Algo fácil

Desde hace un mes, Daniela pasa dos veces cada semana al vecino país con su visa de turista, con la intención de acudir a Talecris Plasma Resources, una de las clínicas donde se acepta a ciudadanos mexicanos para la venta de este componente de la sangre.

“Está bien fácil cruzar a El Paso para donar o vender el plasma. Por el puente Santa Fe [Paso del Norte], la clínica está muy cerca, entonces por ahí me voy y logro llegar rápido y sin problemas con los del puente [agentes del CBP]”, cuenta.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Daniela explica que la primera vez que una persona acude a esta clínica para vender su plasma le pagan la cantidad de 115 dólares, es decir, 2 mil 213 pesos, con el tipo de cambio a 19.25 pesos por dólar.

La segunda ocasión que los donantes acuden a la clínica se les otorgan 125 dólares, que equivalen a 2 mil 406 pesos, lo cual se convierte en un sustento económico por un tiempo.

“Yo la verdad lo hago más por comodidad que por necesidad. En Juárez un empleo en una maquila de recepcionista o de cualquier otra cosa te paga lo mismo o hasta menos; es toda la semana y con horarios largos. Aquí son dos veces a la semana y no te dicen nada al cruzar.

“Es un ingreso extra que tenemos en mi familia y que nos sirve para pagar gastos no previstos, deudas o darnos un lujo. Claro que también hay quienes sí lo hacen o ven como un trabajo y viven de esto totalmente”, detalla la mujer.

Durante esta última semana, Daniela acudió en dos ocasiones a realizar la venta de plasma y asegura que el pago fue de más de 100 dólares.

En cuanto al tiempo o las precauciones que deben tener las personas para llevar a cabo la venta de su plasma, explica que son simples, como estar hidratado, haber desayunado algo ligero y pasar los exámenes que en la clínica te practican.

Otra mujer que también realiza esta actividad es Alejandra, vecina de Ciuad Juárez, quien visitó otro punto en El Paso, Texas.

Alejandra platica a este diario que, al igual que Daniela, obtuvo un pago de primera vez de 100 dólares. Para la segunda recibió 125 dólares y en la tercera vez fue de 150 dólares.

Después de esos tres primeros pagos, Alejandra comenzó a recibir 30 y 80 dólares en los dos días que acude por semana a una clínica cercana al Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.

“Yo no sabía que daban dinero por esto, hasta que me comentaron en el puente porque venía mucha gente y yo pensaba que venían a la escuela o a trabajar. Hay ocasiones en que es tanta la gente que se consigue transporte y se van todos juntos. Yo tengo tiempo ya haciendo esto y me ha resultado como un ingreso extra”, asegura.

Sí existe riesgo

Aunque algunos mexicanos ven la venta de plasma como una oportunidad de obtener recursos, en opinión de médicos y especialistas sí representa un riesgo para la salud.

Lorenzo Soberanes, integrante del Colegio de Médicos en Ciudad Juárez, explica en entrevista que mientras en México está prohibida la venta de sangre o plasma, los habitantes de la frontera aprovechan esta oportunidad en El Paso, Texas, sin saber del riesgo que esto puede tener para la salud.

El médico detalla que las afectaciones médicas que puede presentar una persona que vende o dona constantemente plasma van desde anemias al bajar los niveles de hemoglobina, presión arterial y enfermedades infecciosas, entre otros males.

“Lo primero para el riesgo a la salud es que las personas son susceptibles a enfermedades infecciosas. Hay donantes que están en tratamiento médico y es importante que la gente sepa esto porque muchas veces por mentiras o tener el interés económico se omite la información, y eso va a generar un daño potencial para el receptor”, enfatiza el médico.

El especialista comenta que aunque se hacen exámenes médicos a los vendedores o donantes de plasma, en ocasiones no llegan a ser suficientes.

“Es una situación no muy ética desde el punto de vista moral. En México está prohibido por la Ley General de Salud en un artículo donde se habla de que se pondrán de seis a 17 años de prisión y multa a quien ilícitamente obtenga órganos, tejidos o sus componentes. Realmente es importante que la gente entendiera que sí hacen falta donaciones para personas enfermas o tratamiento... pero no así”, considera el especialista.

La mayoría son mexicanos

El UNIVERSAL realizó un sondeo en las clínicas donde se aceptan mexicanos y se realiza la venta de plasma en el que se constató que son habitantes de Ciudad Juárez los que mantienen llenos estos centros.

En la clínica Talecris Plasma Resources, los únicos requisitos que solicitan a los vendedores de plasma es llegar con su visa de turista y su identificación oficial, además de seguir las indicaciones de los médicos.

“Sí, ya recibimos personas de Ciudad Juárez. No se hace cita, sólo [se necesita] tu visa y tarjeta electoral, comer antes de venir y tomar mucha agua”, explica una trabajadora del lugar.

Al presentar bastante afluencia de personas, la recomendación de los trabajadores es que se llegue antes de las siete de la mañana, ya que se llegan a formar largas filas.

“Ya no hay problema de inmigración y sí se puede vender. La verdad estamos muy llenos; la recomendación es que vengan muy temprano porque antes de las siete ya hay personas y fila, y son la mayoría de Juárez”.

En otras clínicas consultadas, los trabajadores informaron que no existe ningún problema legal o migratorio si los vendedores de plasma son mexicanos o estadounidenses, ya que las restricciones fueron eliminadas.