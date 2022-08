Rescate de mineros: "No me interesa el dinero, estoy aquí por mi flaco"

Sabinas.— Este fin de semana se conocieron detalles de la reunión entre familiares de los mineros con autoridades y el supuesto dueño de los pozos accidentados.

En el encuentro, en el que se planteó el pago de 12 mil pesos semanales como salarios caídos, participaron familiares de seis mineros.

En charla con EL UNIVERSAL, la señora Martha Huerta, esposa del minero Sergio Gabriel Cruz, dijo que ella no acudió a la reunión porque su prioridad es que se rescate con vida a su marido.

Leer más: Buscan rescatar a familia atrapada entre dos arroyos en Empalme, Sonora

“Me avisaron cinco o seis señoras que fueron, pero a mí no me interesa eso. Sinceramente no me interesa, yo estoy aquí por mi flaco, nada más, por el rescate de mi esposo”, expresó.

Dijo que ella mantiene “la esperanza y la fe” de volver a ver con vida a su ser querido. “No me interesa el tema económico porque ellas [las esposas de otros mineros] ya los dan por muertos y yo no, yo tengo fe y esperanza de que ellos están bien”, sostuvo.

Sentada bajo una carpa para resguardarse de los intensos rayos del sol, la señora Martha Huerta insistió en que lo de los salarios caídos “es lo de menos”, pues ahora la prioridad es el rescate.

“Que sean 12 mil, 4 mil, 5 mil, eso es lo de menos ahorita, porque eso se verá después y esperemos en Dios que no”, apuntó.

“Todo tiene un proceso. Ahorita primero son ellos. Lo económico sí es importante, porque la mayoría tiene hijos y todo. Sí nos están dando un sueldo, ¿verdad?, pero agarren la onda, son sus padres, sus hermanos, sus esposos que están adentro. Esa es mi opinión personal, yo no vengo a estar aquí porque me vayan a dar tanto [dinero]. Yo no me lo gastaría a costa de mi viejo”, señaló.

Continúan trabajos

Los estudios geofísicos y los trabajos de perforación de barrenos continúan para determinar los sitios del subsuelo donde se filtra el agua que se mantiene en el interior de los pozos de carbón, donde 10 mineros permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto.

Los trabajadores accidentados cumplieron más de 400 horas sin ser rescatados, debido a que el nivel del agua en los tres pozos se mantiene en 30 metros.

Las maniobras de este sábado se concentraron en la perforación de un barreno para la introducción de una cámara de video con capacidad de visión de 360 grados, con el fin de saber con exactitud dónde se ubica la oquedad por la que sigue penetrando el agua hacia los pozos.

En tanto, no se han dado a conocer los resultados de los análisis del agua del río Sabinas, luego de que adquirió un color anaranjado como producto de las descargas del agua extraída de los pozos.