Reprocha magistrado presidente “hospitalidad” de legisladores

El que mostró que no tiene “pelos en la lengua” en Zacatecas, nos platican, es el magistrado presidente del Poder Judicial, Arturo Nahle García, quien exhibió “el arduo trabajo legislativo”. Nos relatan que don Arturo acudió al Congreso local como invitado a un foro, donde “no dejó títere sin cabeza”, ya que al agradecer la invitación reprochó que los legisladores de la Comisión de Seguridad Pública no estuvieran presentes y ejemplificó con ironía: “Es como si yo los invitara a comer a mi casa, pero al llegar no esté”; luego comentó que seguramente estaban de manera virtual, pues ha visto “que los legisladores federales pueden pasar lista desde el celular, aunque estén en Cancún, París o Dubái”, y remató con humor negro enviando saludos por la cámara a los diputados ausentes: “Cuando gusten pueden ir al Poder Judicial; yo sí los voy a recibir y atender como se merecen”. ¡Sóbense!

Aprueban, pese a mal pasado

Desde Tabasco, nos comparten que varios se quedaron con el ojo cuadrado cuando se enteraron que, entre los aspirantes con mejor calificación para consejeros del INE están la exconsejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Maday Merino Damián y el fiscal de Delitos Electorales, Jorge Montaño Ventura. Nos refieren que doña Maday fue muy criticada en su momento por su falta de transparencia con los recursos, además de que le tocó lidiar en 2015 con la anulación de la elección en el ayuntamiento de Centro (Villahermosa) por errores del IEPC, mientras que don Jorge pasó por un escándalo por la presunta compra fraudulenta de un edificio y aunque fue exonerado, la duda se quedó. ¡Qué par!

¿Consentido de los legisladores?

Los trabajos de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno en el Congreso de Morelos, nos cuentan, se han convertido en un “circo romano”, donde los funcionarios estatales presentan cifras alegres y defienden al mandatario Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena), mientras que los legisladores han aprovechado el espacio para hacerse notar despotricando contra don Cuau, lo cual generalmente termina en dimes y diretes. Sin embargo, nos indican que al fiscal estatal Uriel Gándara no le va así, puesto que entra y sale del recinto legislativo siempre sonriendo, por lo que varios piden que los acompañe en las comparecencias de secretarios para que tengan un trato más amigable. ¡Ups!