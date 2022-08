Renato Sales baila a ritmo de la gobernadora

Donde “sigue la mata dando”, nos platican, es en Campeche por el “informe de actividades” de la gobernadora Layda Sansores San Román (Morena), ya que no sólo fue doña Layda quien anduvo muy enjundiosa bailando, también el fiscal del estado, Renato Sales Heredia, sacó sus mejores pasos al ritmo de la mandataria estatal. Nos relatan que, durante el evento, don Renato fue captado bailando “muy entrado” con los brazos en alto el llamado “baile del Jaguar” y hasta, en broma, le da un zarpazo a la contralora de la entidad, María Eugenia Enríquez Reyes, por lo que varios se preguntan si en el estado no aplica eso de que la fiscalía debe ser un ente autónomo o a don Renato le gusta bailar al son de doña Layda. ¡Ups!

Le amargan festejo a alcalde

A quien “le cayeron en la movida” en San Luis Potosí, nos comentan, fue al alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar (PVEM), luego de que una reportera lo sorprendió en horario laboral, a mediodía, en pleno “pachangón” para celebrar su cumpleaños con sus funcionarios. Nos detallan que la periodista lo cuestionó sobre el festejo, a lo que don David reviró interrogándola “¿por qué no va cuando hay otros eventos?” y se enfrascó en una discusión en la que perdió los estribos y le dijo a la mujer: “No me has visto ni tantito enojado”, en un tono amenazante, por lo que entró al quite la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, para calmar a don David e invitar a los medios al evento. ¡Vaya geniecito!

Reviven escándalo de soborno

Donde está “calientito” el ambiente, nos cuentan, es en el Congreso de Tamaulipas, pues la bancada de Morena pidió que se investigue al secretario de Gobierno estatal, Gerardo Peña Flores, y al auditor superior del estado, Jorge Espino Ascanio, por aquel vergonzoso caso en el que el hijo del auditor estatal y excandidato a diputado local por Movimiento Ciudadano, Luis Espino Acosta, ofreció a regidores de Reynosa 5 millones de pesos para derrocar al alcalde Carlos Peña Ortiz (Morena). Nos dicen que los morenistas señalan que se podrían fincar delitos como nepotismo, soborno, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y un largo etcétera, pero el asunto ha quedado como un exhorto. ¿Seguirán jalando el hilo para ver qué más sale?

Quieren dar señales de vida

Desde Nuevo León, nos comparten que quienes quieren demostrar que “aún mueven la patita” son las alicaídas huestes del PRD, que perdió el registro local en el pasado proceso electoral. Nos relatan que, encabezados por su dirigente Sylvia Janeth López, los perredistas salieron con gorras y camisetas a las calles y mercados de Monterrey para buscar adeptos y pedir al gobierno federal que dé un subsidio de 15 pesos al kilo de tortilla y pueda costar 10 pesos, lo que, según diputados federales, implicaría un gasto de más de 40 mil millones, aunque varios consideraron que “no hay peor lucha que la que no se hace”.