Rellenos hormiga corroen laguna en Tabasco

Villahermosa.— Producto de los rellenos hormiga, que han hecho los dueños de casas que se han construido en las orillas y los drenajes que se vierten, la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa ha perdido más de 250 hectáreas en los últimos 20 años.

“Hay un desinterés total de la autoridad; es una cuestión de voluntad. Lo he dicho, quien quiere arreglar, va a arreglar, pero aquí ya es una voluntad seguir contaminando la laguna, están totalmente amachados a acabar con ella, las autoridades están en la omisión o la descoordinación de proyectos”, acusó el ambientalista Arístides Barreda Prats.

El UNIVERSAL recorrió gran parte de esta laguna, única en el país, porque atraviesa la capital del estado y donde era común ver lagartos, manatíes y otras especies de agua dulce, con el paso del tiempo se ha convertido en un tiradero de aguas negras. En las imágenes se puede apreciar cómo han crecido los fraccionamientos a su alrededor, y que con la complacencia de la autoridad se han apoderado de este cuerpo lagunar.

Barreda Prats, quien forma parte de un comité de vecinos que busca rescatar esta laguna, explicó que cada día tiene más aportes contaminantes que remediaciones, al afirmar que desde hace mucho tiempo luchan y tratan de hacer la remediación en vaso Cencali y vaso Bonanza, dos de las zonas más contaminadas.

El ambientalista dijo no reciben apoyo, ahora que las aguas del distribuidor que se construye en las avenidas Universidad y Ruiz Cortines también irán a parar a las Ilusiones.

“El drenaje lo están canalizando hacia la Laguna de las Ilusiones, sin ningún tipo de tratamiento, entonces es un aporte más de contaminantes a gran escala, eso me tiene bastante preocupado y triste, porque las autoridades en lugar de apoyar y retirar contaminantes y descargas de aguas negras, siguen aportando [a la contaminación]”, indicó.

Y agregó: “Te voy a hablar de que 95% de los que estamos alrededor de la laguna, somos particulares y la mayoría de la gente lo que hace es un relleno hormiga, es decir, escombros y basura, van ganando área de jardín o levantan edificaciones”.

En entrevista, el ambientalista denunció que hay vecinos que han construido albercas e incluso los exgobernadores tienen su casa a la orilla de la laguna, sin respetar la zona federal, haciendo uso del tráfico de influencias.

“Es valentía de esa gente que se siente demasiado poderosa para dañar a la laguna, como ella no reclama y no hay una autoridad, en este caso la Comisión Nacional del Agua, que no ha decretado, liberado ni determinado la zona federal. La autoridad no puede sancionar porque no hay esa delimitación”, refirió.

Detalló que hace 60 años la Laguna de las Ilusiones contaba con 530 hectáreas aproximadamente, y hoy sólo le quedan 250. “Ya nos comimos más de la mitad de la laguna en rellenos hormiga, en relleno de vialidades, olvídate, infinidad de cosas que hemos ido haciendo, próximamente vamos a tener un gran parque Fecali, ya no va a ser laguna Cencali, como se está rellenando con materia fecal”, advirtió Barreda Prats.

Actualmente hay una empresa que tiene un proyecto magno de rescate de la Laguna de las Ilusiones, la cual ha intentado regalar al gobierno para que lo concreten y no para que lo archiven. De acuerdo con el ambientalista, los empresarios dijeron que sí les dan el proyecto, pero que se haga y que firmen donde van a utilizar, porque ellos invirtieron mucho dinero en su realización.

“Como no van a haber moches, no va a haber nada a través de lo obscurito, nadie lo quiere agarrar, pero ya hay un proyecto magno de la Laguna de las Ilusiones como un rescate casi de inmediato. Tenemos un proyecto que era alrededor de 100 millones de pesos”, concluyó.