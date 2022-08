En Zacatecas, un regreso a clases estresante para las familias

Zacatecas.-Estresante y preocupante se ha vuelto el regreso a clases para las familias del estado, por los gastos que se tienen que realizar para comprar la lista de útiles escolares, pues en artículos como mochilas, libretas y plumas los precios han incrementado hasta más del 100%.

Perla Ovalle es madre de los pequeños Ian y Gabriel, de 7 y 9 años respectivamente, quienes pasaron al segundo y cuarto de primaria en una escuela pública en el municipio de Guadalupe.

La mujer asegura que “los precios de los útiles andan por las nubes” y realmente no sabe cómo le hará para “pagar de trancazo”, pues calcula que al menos serán más de 2 mil pesos por cada niño, sin contar los gastos de uniformes, zapatos, guías escolares, así como lo que se gasta diario en los lonches de los pequeños.

Refiere que, aunque la lista de útiles se la dieron al salir de vacaciones, el asunto es que desde julio no ha podido ahorrar, debido a que en ese mes hizo los pagos de las reinscripciones, no sólo de los niños, sino también de su carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde sólo le falta un semestre.

“Desde julio no se puede ahorrar nada, porque cada quincena hemos pagado las reinscripciones de todos. Luego, si se puede, se compra algo de esa lista de útiles, pero es imposible comprar todo de sopetón, es mucho dinero el regreso a clases”, lamenta.

La madre de familia explica que su esposo es el principal soporte económico de su familia, quien es empleado, pero él también actualmente estudia, por lo que a veces sus papás le han apoyado, porque cada ciclo escolar son gastos muy fuertes.

“Sí nos da estrés porque, aunque estemos hablando de escuelas públicas, realmente vemos que la educación no es gratuita, cuesta mucho y cada ciclo escolar es lo mismo: un gastadero de dinero”, asegura.

Como ejemplo, Perla menciona que en la lista de útiles de su hijo de segundo grado le “sugirieron” comprar mochila de rueditas para facilidad del alumno, la cual cotizó y la más económica cuesta 480 pesos y las de marca cuestan arriba de mil pesos. El año pasado, la de calidad la compró en 500 pesos, mientras que las de lona oscila en 800 pesos.

También explica que el lápiz duo (borrador y bicolor) que antes le costaba 6 pesos, ahora cuestan 12 pesos; las libretas que les pidieron cuestan de 25 pesos en adelante en las papelerías, a pesar de que hay unas económicas que en algunos supermercados cuestan 12 pesos.

Asegura que muchas madres de familia están a la espera de los apoyos de útiles escolares que anunció el gobierno del estado.

“Hemos visto que el gobernador anda de gira repartiendo unas bolsas rojas; a nuestra colonia no han llegado, pero al parecer solo traen dos o tres cuadernos, un lápiz, una regla y una goma, realmente no sé qué trae; no creo que ayude en mucho a todo los gastos que se vienen fuertes”, lamenta.

Perla menciona que hay chats de madres de familia, donde unas a otras se informan sobre los mejores precios y lugares donde han encontrado algunos de los útiles escolares, pero indica que también es complicado, porque sería ir a comprar a un lugar una cosa y a otro lugar otras más, cuando tienen que surtir listados de útiles completos.

Mientras que en grupos de ventas en Facebook de Zacatecas también comienzan a circular muchos anuncios de madres de familia que han ofertado productos que ellas mismas elaboran o artículos para poder completar y cubrir los gastos de los útiles escolares. Cualquier oferta es buena.