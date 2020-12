Reducen horarios de venta de bebidas alcohólicas por Covid-19 en Motul, Yucatán

Motul, Yucatán.- El Cabildo de este municipio de la zona centro del Estado, aprobó la restricción de venta de bebidas alcohólicas con el fin de buscar disminuir el número de contagios de Covid 19, que en un par de semanas se elevaron a 200 casos.



Por tanto, el cabildo en pleno aprobó que del 14 al 31 de diciembre próximo, la venta de bebidas alcohólicas en todas sus presentaciones en agencias y bares será de 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde con el objetivo de reducir la movilidad y evitar las reuniones y fiestas.



Sobre la medida, el alcalde Roger Aguilar Arroyo señaló que en Motul van 200 casos en las últimas semanas, “por ello, las fiestas navideñas serán un espacio propicio para el Covid 19, aunado al frío de las noches y madrugada así que el problema puede ser peor, por eso la decisión", dijo.



“Un caso lamentable fue el traslado a un hospital de Mérida de una mujer con cinco meses de embarazo con problemas respiratorios, con eso se demuestra que el Covid 19 no distingue a nadie, sólo hay que cuidarse y no hacer fiestas”, señaló el edil motuleño.



Aguilar Arroyo aseguró que no tiene convenios con cervecerías, ni es dueño de negocios de bebidas alcohólicas ni clandestinos en Motul, ya que “nunca ha vivido de ese tipo de giros comerciales como han inventado mis opositores, pero si alguien me logra confirmar que yo trabajo y me dedico a ese giro comercial (venta de bebidas embriagantes) prometo que renunció como presidente municipal", prometió.



Por lo pronto, la venta de licores en ese municipio se controlará ante el riesgo de que terminando las fiestas decembrinas, empeore el contagio del Covid-19.



También lee: Sustituirán uso de caballos para arrastrar calesas en Motul, Yucatán





rdmd

rdmd