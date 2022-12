Recuerdan a exgóber que segundas partes no son buena

Quien dejó varias cejas levantadas en Jalisco, nos platican, fue el exgobernador Emilio González Márquez (PAN), pues regresó a la escena política de la mano de otros políticos de diversos partidos (algunos de los cuales fueron sus acérrimos opositores), que buscan “un segundo aire”, posicionándose como un colectivo para “ciudadanizar la política”. Nos explican que don Emilio encabeza al grupo autodenominado Foro Plural Jalisco, y por lo pronto se metió a su primera batalla para “combatir” el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INE, pero ha generado más críticas que aplausos, pues algunos consideran que la agrupación está llena de puro “cartucho quemado”, otros le dan corta vida y la tachan de ocurrencia. ¡Ouch!

Las voces que escucha la edil

La que dejó a más de uno preocupado en Guerrero, nos comentan, fue la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez (Morena), pues aseguró que “hay voces que quieren que nadie visite Acapulco” en este periodo de vacaciones. Nos señalan que en los sectores del puerto, algunos interpretaron que doña Abelina se refería a sus detractores que quieren que no llegue el turismo para que le vaya mal a ella, pero otros indicaron que no son “voces”, sino hechos que están a las vista de todos y no son un misterio, como ver la ciudad sucia, caótica, sin inversión, sin renovarse y sobre todo, con una violencia que no tiene límites y pone en peligro al turismo, o ¿acaso habrá otras voces?

Camioneros vs. municipio

Desde Tamaulipas nos comparten que los transportistas finalmente le ganaron la partida al gobierno de Reynosa para que no les apliquen el impuesto que se les cobraría a los camiones pesados por transitar en zonas habitadas del municipio. Nos relatan que los transportistas realizaron bloqueos en la semana, además de que la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar) cabildeó con autoridades estatales y la medida quedó anulada, dejando “vestido y alborotado” al alcalde Carlos Peña Ortiz (Morena), pues la gente se queja de que las unidades pesadas sí “son un dolor de cabeza”, como el tráiler que se estrelló apenas hace unos días contra un puente peatonal, entre otras “dulzuras” que hacen.