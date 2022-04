Reconocimientos de “escuelita” para promotores de revocación

Nos cuentan que en Baja California Sur, el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) sigue en la euforia por los votos que sumó su estado en la consulta por la revocación de mandato, al grado de que olvidó sus funciones como mandatario y en los últimos días se ha enfocado en visitar municipios donde entrega reconocimientos impresos y a nombre del Presidente a los operadores del voto, tal cual ceremonias escolares. Pero eso no es todo, nos explican, pues mientras en dichas visitas el profe Víctor enaltece a la Cuarta Transformación, fustiga a los “vendepatrias” que votaron contra la reforma eléctrica, por lo cual sus detractores le han sugerido medirse y hacer política de gobierno y no de propaganda, o de lo contrario, en el “informe de gestión” que prepara para fechas próximas no habrá otra cosa que informar, más que pura grilla. ¡Zas!

Maki, con las manos vacías

Desde Tamaulipas, nos platican que quien tuvo muy malas vacaciones fue la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, pues tuvo que aguantar que la Comisión de Elecciones de Morena ratificó a Américo Villarreal como su candidato a la gubernatura, luego de que la expanista interpuso una impugnación para quedarse con la posición. Según nos detallan, una vez que supo el veredicto, la dos veces alcaldesa no se fue sin antes decir en sus redes sociales que la justicia no es ni pronta ni expedita, además de lamentar que no se priorizara la paridad sustantiva. Al final, nos indican, lo único cierto es que ahora está por verse si doña Maki aguanta en Morena o si hace unos meses sólo saltó de partido para hacerse de una posición que el panismo le negó.

Presente y pasado pesan a fiscal

Quien ha tenido que salir a dar la cara por trabajos mal hechos que no le tocaron y aquellos que sí, nos cuentan, es el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, ya que ante presiones de colectivos de familiares de desaparecidos, no ha tenido de otra que prometerles que no habrá más omisiones y los fallos de anteriores administraciones se corregirán. En este sentido, nos dicen que, en últimas fechas, las víctimas indirectas de desaparición reclaman los malos manejos forenses que han evidenciado las exhumaciones de cuerpos enviados a las fosas. Ya veremos si don Gerardo puede mantener su palabra.

Un emecista en la mira

Con recelo y suspicacias, nos aseguran, recibió el líder estatal del MC en Sinaloa, Sergio Torres Félix, una andanada de acusaciones de supuestos actos de corrupción en la época que fungió como alcalde priista de Culiacán. Según nos detallan, don Sergio asimiló el golpe, pero no identificó en forma pública sus sospechas sobre la “mano que mece la cuna” en las acusaciones y sólo dijo que no lo van a callar en sus críticas, postura que de inmediato fue tomada por los más malpensados como una oportunidad para el líder naranja de decirse víctima de ataques políticos, sobre todo de cara a la elección de 2024, cuando podría representar en alguna candidatura a MC. ¿Será que conoce una guerra política que se gesta a sus espaldas o simplemente sabe que tiene pendientes por aclarar?