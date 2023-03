Reclaman sus “paisanos” a Lily Téllez que “no los pela”

La que comprobó que “no todos son profetas en su tierra”, nos platican, es la senadora Lily Téllez García (PAN), pues hace días encabezó en Sonora un encuentro con “simpatizantes”, donde no salió bien librada. Nos relatan que en la reunión, la maestra Marcela Zazueta le dijo de frente a doña Lily que, “con todo respeto, no es bienvenida al estado, por su falta de interés y presencia”, pues nunca cumplió las promesas que hizo en campaña, cuando era de Morena, a lo que la legisladora se armó de “arrogancia” y con un nuevo acento norteño (algo forzado) presumió su “lucha” por la educación y aseguró que no tiene que estar visitando Sonora para estar al pendiente y que “ha puesto al estado en alto”, lo que ocasionó la burla de varios de sus “paisanos” que sólo dijeron “ya la perdimos”. ¡Ouch!

Diputado “está a dos” de librarla

Desde Tabasco, nos comentan que, de último minuto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) retiró del orden del día el acuerdo por el cual se sancionaría al diputado morenista Jesús Selván García, por presuntamente incurrir en violencia política en razón de género contra su compañera de bancada Rita Gálvez Bonora. Nos indican que el órgano electoral recibió un documento firmado por ocho legisladores morenistas, donde aseguran que no se cometió tal delito. Sin embargo, durante la sesión, nos dicen, levantó suspicacias que el representante electoral de Morena no asistió físicamente a la sesión y aunque se conectó vía remota “casualmente” no servía su audio. Cuánto “sospechosismo”.

Alcalde de manos grandes

Al que “cacharon en la movida” en Chiapas, nos comparten, fue al alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa (PVEM) por poner la mira en lo ajeno. Nos relatan que la síndica del ayuntamiento, Victoria Ruiz Olvera (PVEM) interpuso contra don Mariano un juicio de protección de sus derechos políticos electorales, debido a que en una sesión “en lo oscurito” invalidó que su firma sea requerida en los cheques que expida el municipio, lo que enfureció a doña Victoria, quien alertó que este año llegarán 365 millones de pesos para obras públicas del municipio y don Mariano “le echó el ojo a ese dinerito”. ¡Ah qué alevoso!