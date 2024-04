Zacatecas.— A cuatro meses de asumir el mando como fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya fue a comparecer al Congreso local para rendir cuentas; sin embargo, un tema que generó fuertes cuestionamientos de las bancadas de oposición fue la tardanza en la localización y detención del exalcalde de Guadalupe, Julio “N”, a quien se le imputa el homicidio del músico Raúl Calderón, integrante de Los Románticos de Zacatecas, ocurrido hace más de un año.

“Este Congreso cumplió con la obligación de desaforarlo [al exalcalde] y ustedes no han cumplido con la obligación de detenerlo (…) Detuvieron a Lozoya en España, pero no han podido encontrar y detener a este sujeto. ¿De qué privilegios goza? ¿Quién lo protege? (…) Mientras no atrape a este sujeto, su fiscalía no va a tener credibilidad”, dijo el diputado perredista Enrique Laviada Cirerol.

Mientras que el diputado Juan Mendoza (PRD) dijo: “¿Cuál es el estado más seguro para esconderse?, pues Zacatecas”, incluso, refirió que quizá el alcalde no se esconda en una zona alejada: “O bien está en [la zona residencial] Bernárdez. Quizá sea su vecino, de donde usted vive”, le dijo al fiscal.

Además, le propuso que dentro de los actos de investigación se indague a funcionarios de la actual administración municipal, “porque es del dominio público que el prófugo se comunica con el actual presidente municipal”, incluso, fue más allá al sugerir que se le pidiera a las autoridades educativas informen en dónde están inscritos los hijos de Julio “N”.

Recordó que “el delito de homicidio prescribe (…) en 30 años. ¡Ojalá! no se tarde 30 años o 29 en esclarecer el tema”.

La diputada Priscila Benítez, exmorenista, ahora parte de Nueva Alianza, exigió atención para la familia de Raúl Calderón que “ha sufrido de persecución y acoso de las autoridades que se han tenido que mantener escondidos, mientras el presunto homicida está en libertad”.

También cuestionó que no se investigue a funcionarios municipales tras asegurar que Julio “N” “sigue mandando en Guadalupe”, incluso, dio un listado de nombres allegados al exalcalde que, dijo, hoy figuran en las planillas electorales que encabeza el alcalde interino José Saldívar que busca la reelección.

A lo que el fiscal mencionó que no fue “a echar culpas” por ser un caso que ocurrió en otra administración, sino que fue “a dar la cara por mis compañeros, aunque eso signifique recibir reclamos”.

Sin embargo, dijo que no puede emitir información por el sigilo de la investigación, al asegurar que “son muchos datos que no podemos exponer que, incluso, han sido motivo de debate por parte de la defensa”, pero se comprometió en que se actuará “con toda objetividad e imparcialidad y conforme a Derecho (…) tengan la tranquilidad de que está bien integrada esa carpeta de investigación”, al señalar que consta de siete tomos.

Además, aseguró que sí hay comunicación con la familia de la víctima, y señaló que sigue vigente la búsqueda y por esa orden de aprehensión se emitió una ficha roja que sigue activa en 195 países, “pero sólo falta detenerlo”, dijo.