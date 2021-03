Reciben primer aviso funcionarios de Tabasco

Como bien dicen que más vale prevenir que lamentar, nos platican que en Tabasco el gobernador Adán Augusto López Hernández (Morena) desde ahorita ya “les amarró las manos” a los funcionarios de su gobierno. Nos detallan que don Adán, en una reunión privada, les entregó un manual con los lineamientos de lo que no deben hacer durante el proceso electoral y les advirtió que, quien sea cachado en la movida o con las manos en la masa apoyando a un partido o candidato, no sólo será cesado, sino que será denunciado ante las autoridades electorales. En pocas palabras: “No se metan en las elecciones”. Nos dicen que lo mismo les advirtió don Adán alos alcaldes, quienes en su mayoría son de Morena, así que “sobre aviso no hay engaño”.

La dejan vestida y alborotada

Al cerrar el plazo ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa para registrar candidaturas a alcaldías y diputaciones, nos cuentan que quien estaba echando chispas fue la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López (Morena). Nos indican que en su partido la convencieron para buscar la reelección y cumplir con la cuota de equidad de género, pero que a la mera hora, al parecer, la dejaron como “novia de pueblo”, por lo que doña Aurelia ahora exige poner alto a la misoginia y machismo que ha imperado en el partido para las candidaturas y claridad en el proceso de selección, porque no encuentra evidencia de las encuestas, que son como un mito: “se habla de que existen, pero nadie las ha visto”.

Fiscal hace faena en Congreso

Quien se siente como si hubiera cortado orejas y rabo en Morelos, nos comentan, es el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, pues salió bien librado de su informe semestral en el Congreso de Morelos. Nos relatan que don Uriel capoteó bien los cuestionamientos que le hicieron los legisladores y aseguró que la dependencia a su cargo es una casa de cristal donde todos pueden ver la aplicación de los recursos, y hasta se dio el lujo de colocarse como víctima de una presunta persecución política; incluso, cuando una diputada le preguntó si recibía su presupuesto con oportunidad, se percibió un respaldo tácito a su gestión en la fiscalía, por lo que don Uriel siente que salió en hombros del recinto legislativo. ¡Olé!

Señalan traiciones en SLP

Desde San Luis Potosí, nos dicen que los golpes por la espalda están a la orden del día, y mientras la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, la expriista Mónica Rangel, y el virtual candidato a la alcaldía de la capital de estado, el expanista Xavier Nava, aparentan ser equipo y sonríen juntos para la foto, nos aseguran que la realidad es que dentro del partido la feria de las desconfianzas está en su apogeo. Según nos comentan, Nava mantiene muy vivas sus aspiraciones a gobernar la entidad, incluso, ya se ha visto gente cercana al exalcalde con licencia visitando casas y asegurando que Nava será candidato porque el Tribunal Electoral Federal ordenará que la exsecretaria de Salud abandone la candidatura. De ese nivel se manejan las traiciones en Morena.