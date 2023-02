Recibe “cachetada con guante blanco” delegado federal

Donde dicen que “cae más rápido un hablador que un cojo”, nos platican, es en Chihuahua, luego de la foto que se tomó la gobernadora María Eugenia Campos Galván (PAN) con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión de la Conago. Nos indican que entre los críticos estuvo el delegado estatal de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena), quien dijo que la foto era “la simulación en su máxima expresión” y acusó que “para la derecha, la hipocresía es su talento”. Sin embargo, en esas ironías de la vida, días después don Juan Carlos acudió a la mesa de seguridad celebrada en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, donde no le quedó de otra que “aplicar la simulación” y saludar cordialmente a doña Maru. ¡Karma instantáneo!

“Al fin que ni quería ir”

Otro “sinsabor” que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos cuentan, fue en Guanajuato, donde el alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña (PAN), mostró que anda “de mírame y no me toques”. Nos detallan que el gobierno federal no lo invitó al acto del Mandatario, por lo que don Alejandro decidió “no mostrar su sufrir” y se fue a la plaza de toros de León, donde anduvo tomándose harta selfie, pero antes publicó un desplegado en el que reprochó no ser requerido, afirmó que “Guanajuato es más grande que cualquier ideología” y le dejó al Presidente su número de celular y correo electrónico... por si “no tenían sus datos”. ¡Ternurita!

Guerra de acusaciones ante CEDH

Quienes dejaron de lado todo “amor y paz” en Sinaloa, nos comentan, fueron Tiago Ventura Cárdenas, activista de la comunidad LGBTTTIQ+, y la diputada local y secretaría de la diversidad sexual de Morena, Almendra Negrete Sánchez. Nos refieren que ambos eran un dúo por los derechos de la diversidad sexual, pero desde que doña Almendra llegó a la curul empezaron las diferencias, pues la acusan de olvidar su causa y ella revira señalando a don Tiago de malos manejos en recaudación de fondos, pero ha sido tan fuerte el pleito que ambos han interpuesto varias quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que su titular, José Carlos Álvarez Ortega, les pide mesura y conciliación, pues de plano no hay “decisión salomónica”.

¡Lleve afiliación y su descuento!

El que va de mal en peor en Sonora, nos comparten, es el PRI estatal y aunque trata de poner freno a su extinción, está aceptando cualquier idea que lo mantenga vivo. Nos platican que primero les pegó la división que dejó la disputa de la dirigencia estatal que quedó en un interinato de Rogelio Díaz Brown; luego, en el Congreso local el PRI se quedó sin representantes, pues de cuatro diputados, dos se fueron a MC y dos a Morena. Nos dicen que ahora el tricolor está en un intento desesperado de aumentar su padrón con la meta de afiliar a por lo menos 30 mil personas y para lograrlo andan ofreciendo descuentos en adquisición de artículos y servicios en varios comercios del país, aunque algunos aseguran que si ponen un circo les van a crecer los enanos. ¡Ouch!