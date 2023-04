Hermosillo.- Una fuerte polémica ha iniciado entre la feligresía católica, tras la grabación de un video del rapero Alemán, quien vestido de sacerdote se subió al altar del Santuario Guadalupano a cantar canciones con palabras altisonantes.

El cantante Erick Raúl Alemán Ramírez provocó indignación entre los feligreses y algunos comentarios de desaprobación contra el sacerdote Luis Armando González quien autorizó al artista grabar en el interior del templo.

"El día de ayer empezó a circular en redes sociales un video de Alemán que vino a grabar un video musical, en verdad yo le autorice a Alemán y a su equipo que pudieran grabar ese video en las instalaciones de nuestro santuario", expresó el presbítero.

Sin embargo, dijo, "a veces en redes sociales se saca de contexto".

"Si bien, lo que está circulando es cuando Alemán está en el altar ahí grabando, fue en ese preciso momento en que le recordé que si les había autorizado poder grabar en nuestro santuarios pero que no podían subirse al altar".

"Inmediatamente se bajaron del altar y continuaron con la grabación. Dicen ahí que estaban en el Santísimo, no es santísimo, estaba en una capilla reservada".

Aclaró también que no le prestaron vestiduras litúrgicas. "Cuando se va a grabar un video musical está en producción y la producción trae vestuario, aquí no les prestamos absolutamente nada".

Dijo que se le permitió grabar en la iglesia como se hace en todas las novelas o las series, pero además argumentó que el artista llega a un público que la iglesia no alcanza a llegar y le pareció perfecto que llevara el mensaje positivo.

Por último, el sacerdote pidió disculpas si algún católico se sintió ofendido por la actuación del cantante rapero Alemán.





Feligreses reaccionan a video del rapero Alemán

En redes sociales, los feligreses han polemizado el tema, algunos piensan que el cura hizo lo correcto y otros lo critican.

"Que tristeza que se haya permitido entrar a esta persona disque cantante!!! Creen ustedes que los musulmanes permitan entrar a sus mezquitas o los Judíos permitan entrar cantantes a sus Sinagogas? O nuestros hermanos Cristianos entren a sus templos a grabar videos de esa índole? Que light somos los católicos de permitir q pasen episodios de esta índole en nuestros templos e Iglesias….".

"Pues yo no lo veo bien, pero como cambian las cosas, yo veo falta de respeto, para que usar como escenario una iglesia? No creo que sea para algo bueno, perdón pero yo no lo veo bien".

"Es lugar sagrado, independientemente de sea lo que sea lo que vayan a hacer, no se debería exponer la casa de Dios, templo y altar consagrado y aún que el Santísimo esté reservado, es la persona de Cristo la que se encuentra allí. Yo creo que más que justificación se necesita aprender de estas situaciones para prevenir los acercamientos no prudentes de tantas personas que quieren desacralizar lo sagrado y faltar al respeto a Jesús Eucaristía.

Padre con respeto no creo que esto y este cantante acerque gente a la iglesia, nadie va a hacer la chamba que nos toca a nosotros hacer. El Espíritu Santo, no anda rondando por allí", le señalaron.

También hubo muestras de apoyo: "Vemos que usted padre Luis armando siempre es muy observador en todo lo que hace yo confío en usted".







