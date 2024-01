San Luis Potosí.— En menos de tres años, Ruth Miriam González Silva, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado, ha logrado posicionar a esta instancia como la de mejor rendimiento a nivel nacional y en una institución con corazón, en la cual las familias potosinas confían, reviviendo los programas, la atención y poniendo en marcha nuevos servicios que antes parecían lejanos, tales como albergues, refugios, equinoterapia y también agilizando el proceso de adopciones.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la también aspirante al Senado de la República destacó y reconoció el papel de muchas mujeres que, como ella, han decidido participar en los procesos electorales de 2024, para cambiar la realidad del país desde sus trincheras, así como el hecho de que dos mujeres sean las principales contendientes para estar al frente de la Presidencia de la República: “Reconozco de muchas mujeres que salen adelante [la fuerza y dedicación]. Es un gran logro que las mujeres hoy en día sobresalen en cada uno de sus ámbitos, en cada una de sus áreas”.

¿Qué acciones, desde 2021 han marcado la diferencia del nuevo DIF estatal?

—San Luis Potosí ha estado cambiando, lleva un rumbo muy sólido. A casi dos años y medio de trabajo las cosas han ido por muy buen camino, hemos estado muy de la mano de la gente. Regresamos a donde alguna vez pedimos ese voto de confianza, pero ya con apoyos, con atención, con servicios médicos de calidad, llevamos especialistas y nos ha recibido muy bien, la gente está contenta. Pusimos a funcionar el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en el Área de Prótesis y Órtesis, en donde tardaban muchísimo en entregar una prótesis, y que ahora en unos cuatro días entregamos 200 prótesis. La gente está muy contenta porque ahora ya no hay lista de espera. Todavía nos falta cosas por hacer, hay un rezago importante en el estado y hay que cumplir todas las aristas, ahí vamos poco a poco y hemos caminado muy bien, la gente está agradecida y vamos a seguir innovando y trabajando para que definitivamente este sea el DIF del cambio.

¿Cómo se logró recuperar la confianza en la institución?

—Trabajando, considero que la gente confía en la institución, la gente definitivamente se ha acercado, en ocasiones hace peticiones, en donde dice es que yo llevaba tres años o cuatro años pidiendo eso y nunca se me daba, nunca se me ponía atención, no se me daba seguimiento, y ahora ya procuramos resolver las peticiones en el momento. Hemos recorrido comunidades, colonias, cabeceras municipales y la gente nos ha recibido muy bien. Me pone muy contenta que la gente tenga esa confianza, aparte de la institución, en mi persona, porque saben que se les va a resolver, que no se les va a dar carpetazo o que lo vamos a guardar en el cajón; la gente es muy agradecida, la gente te regala una sonrisa y con eso uno se enriquece mucho. Esa es una de nuestras características de este gobierno, pero se ha hecho desde que estábamos en Soledad de Graciano Sánchez, muy cercanos a la gente y es nuestra forma de hacer política, en donde la gente sea escuchada, sea atendida y se le dé seguimiento a cada una de sus necesidades.

¿Cuáles han sido los logros que destacaría como Ruth González, no como presidenta del DIF estatal?

—Yo creo que una de las cosas principales es la fortaleza que debo de tener en algunos momentos que se me presentan, definitivamente es una de las características que me puedo adjudicar, esa fortaleza, entereza. Hay ocasiones en las que no estamos como muy bien y tenemos que dar nuestra mejor cara, pero el hecho de ver y de palpar y de estar con mucha gente también te alimenta para bien, y de saber que tengo que trabajar para que mejoren las cosas. Finalmente este va a ser el estado en el que van a estar mis hijos y quiero que San Luis Potosí cada vez sea mejor en educación, en salud, en seguridad, en todos los ámbitos, porque insisto, este es el San Luis que le vamos a dejar a nuestros niños, a los hijos de la sociedad en general y ellos también por supuesto son mi mayor fortaleza, y hay situaciones en donde te tienes que partir en mil, el trabajo, la casa, madre de familia, atender los negocios que puedas tener, eso también reconozco.

¿Ha sido difícil conjuntar el trabajo con la familia?

—Sí, la verdad muy difícil, me ha costado un poquito de trabajo y he sabido sobrellevar las cosas, es difícil en algún momento, porque salgo a los municipios, luego los niños demandan tiempo, tienen sus actividades y uno como mujer tiene que atenderse, entonces es un todo, es complicado, es un poquito difícil pero no imposible, pero aquí estamos, le estamos echando muchas ganas para que San Luis Potosí siga creciendo y, por supuesto, tener esa entereza para que la familia siempre esté unida.

¿Por qué ir por el Senado?

—El Senado es una de las herramientas en donde el gobierno va a tener más apoyo económico, estar en el Senado va a ayudar en gran medida a bajar recursos, gestionar más apoyos para el estado y qué mejor que hacerlo por y para la gente, trabajando con el gobernador, mi esposo. Y el apoyo por supuesto a las mujeres que suelen dejarse de lado. Ahí ya no estaré encasillada en el ámbito de ayuda social, ahí ya va a ser desde todas las aristas ayudar a las y los potosinos, y definitivamente es una plataforma para que San Luis Potosí pueda tener presencia a nivel federal y que San Luis Potosí siga brillando como hasta ahora. Me veo en el Senado, estoy lista para lo que se viene, digo todavía falta un ratito para arrancar campaña, pero ya estamos preparando todo, ya hubo las pláticas necesarias con líderes nacionales, ya estamos sentando aquí las bases para ver cómo vamos a trabajar y bueno no es nada del otro mundo, es estar de nueva cuenta con la gente, que siempre me han recibido muy bien y estoy muy agradecida.