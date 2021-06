Quieren regreso a clases... sin agua en las escuelas

Desde Coahuila, nos cuentan que el regreso a clases semipresenciales puso en la mira a más de uno en el gobierno estatal, sobre todo a Higinio González, secretario de Educación, pues la vuelta a las aulas sólo se ha logrado en un reducido grupo de escuelas y, pese a los esfuerzos, no se han podido aumentar el número de instituciones por un problema elemental: la falta de agua. Eso no es todo, nos dicen, pues al secretario se le acusa de tropezar con sus propias palabras, ya que en un inicio la dependencia planteaba el regreso hasta de 300 planteles, pero la cifra quedó muy lejos, pues comenzó con 70 y después subió a 180; sin embargo, de ahí no ha pasado, ya que en medio de la pandemia los niños no tienen ni con qué lavarse las manos ¡Qué tal!

Paz a medias, acuerdos a la mitad

Con la liberación de 17 normalistas y dos tzotziles desplazados, que enfrentarán su juicio fuera de los muros del penal de El Amate, nos cuentan que en Chiapas se dice que una vez más la CNTE aplicó “manita de puerco” y dobló al gobierno estatal, bajo el amago de que “sin liberación, no habrá elección”. Lo paradójico, nos relatan, es que la fórmula de que vale más un mal arreglo que un buen pleito aún no resulta, porque la CNTE chiapaneca sigue midiendo el agua a los camotes, ahora con un “plantón” y protestas en una caseta de peaje, con el objetivo de que se reinstale la mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien el magisterio disidente acusa de no abrogar la reforma educativa, como prometió en 2018. Como quien dice, toparon la piedra y el cocoyol.

¿Y cómo suenan las elecciones? A mucho gasto, a mucho gasto

Donde el órgano electoral, a cargo de la consejera presidenta provisional Claudia Arlett Espino, tendrán que poner ojo y aplicarse por los posibles gastos excesivos en las campañas, nos comentan, es en Chihuahua, pues, so pretexto de sus cierres de campaña, candidatos y candidatas de todos los colores echaron la casa por la ventana y no se midieron en su despilfarro, amenizando sus eventos con cantantes y grupos no precisamente baratos, como es el caso de la Banda el Recodo, Intocable y Julión Álvarez, por mencionar algunos, cuyo presupuesto anda por encima de los 5 millones de pesos, según se constató en contrataciones recientes. ¿Habrá sanciones o será que los aspirantes ahorraron durante estos meses para cerrar con broche de oro?

Las últimas del rector

A unos días de que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, entregue la estafeta a su sucesor, dejando huella como el primero al frente de la institución por dos periodos consecutivos, nos comentan que su actividad reciente ha llamado la atención, puesto que, además de inaugurar obras, se ha dado su tiempo para defender a la institución de las imputaciones que han lanzado candidatos, en el sentido de que, desde la biblioteca central universitaria, se arman páginas de internet y se divulgan fake news denigrantes y ofensivas contra algunos candidatos. No cabe duda, nos dicen, que la nostalgia en tiempos electorales se vive distinto.