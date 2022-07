Quería alcalde gobernar desde EU y tribunal “le da sentón”

Quien anda “mal y de malas” en Tamaulipas, nos platican, es el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz (Morena), pues esta semana se “reincorporó” a sus funciones de presidente municipal, por medio de una sesión de Cabildo virtual, pero el Supremo Tribunal de Justicia del estado “lo bajó de su nube”, al suspenderle sus derechos políticos por fugarse a la orden de aprehensión que pesa contra él y su padre Carlos Luis Peña Garza por uso de recursos de procedencia ilícita. Nos indican que desde hace un tiempo a don Carlos no se le ve por las calles de Reynosa, pero sí en Mission, Texas, donde reside con su familia y así evitarse el mal rato, si deciden detenerlo. ¡Qué tal!

Consejera en “cueva de lobos”

La que se sacó la rifa del tigre en Tabasco, nos cuentan, fue Elizabeth Nava Gutiérrez, designada por el consejo general del INE como la nueva presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal (IEPC) para los próximos siete años, tras un largo proceso de selección. Nos detallan que la joven Elizabeth, de sólo 34 años, tendrá que aprender a nadar entre tiburones, porque este organismo se ha caracterizado por una profunda división entre consejeros y la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, además de que aún no toma protesta y ya el PRD le está exigiendo que sea imparcial, aunque algunos comentan que los 97 mil pesos que ganará al mes bien valen la pena.

Colapsa Covid al ISSSTE-BCS

Donde no la están pasando muy bien que digamos, nos comentan, es en Baja California Sur, por la quinta ola de Covid-19, pues los servicios en el ISSSTE se han visto rebasados debido a la gran cantidad de casos que se reportan a diario. Nos platican que usuarios del hospital general, en La Paz, denunciaron que, de entrada, no hay ni gel antibacterial, no hay pruebas suficientes para todos los que la solicitan y lo peor es que algunos turnos del área Covid se han quedado sin médico porque se están contagiando. Nos relatan que más de uno pide explicaciones a la delegada médica de la dependencia federal, Martha Judith Vázquez, pero, sobre todo, le reprochan al gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) que en lugar de estar “echando flores” al gobierno federal, pida apoyo extra. ¡Zas!