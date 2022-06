“Queremos llegar vivos a EU”: tras tragedia en Texas, migrante quiere cruzar pero de forma legal

Reynosa.- Samuel Pierre Michel está desesperado; su esposa, Florence, está a punto de dar a luz a su tercer hijo y todos viven en el albergue Casa Senda de Vida, en Reynosa, Tamaulipas.



Sin embargo, asegura que nunca ha pensado en cruzar a Estados Unidos de manera ilegal: "Ya queremos irnos, pero queremos llegar vivos, no muertos".

Samuel, como la mayoría de los migrantes asentados en la frontera norte de Tamaulipas, lamentaron la muerte de 50 personas encontradas en un tráiler en San Antonio, Texas, pues saben, puede ser la historia de algún familiar, amigo o incluso, de ellos mismos porque la desesperación está obligando a muchos a cruzar de manera ilegal.

"Nosotros ya queremos salir de México. Mi esposa está a punto de tener a mi hijo, queríamos que naciera en Estados Unidos pero eso no podrá ser, nacerá en Reynosa, pero no tenemos dinero para un hospital, no sabemos qué vamos a hacer y, hasta ahora, no sabemos si alguien podrá ayudarnos".

Este padre de familia debe velar no sólo por su esposa, sino también por sus hijos, Ruth de dos años y Juan Wesly de 9, quienes, ajenos a la difícil situación que atraviesan, se dedican a jugar con otros niños migrantes.

"Vivimos de lo que nos dan aquí, tenemos comida, pero dormimos en el suelo porque no tenemos ni colchón. Aquí en Reynosa hace calor, estamos sufriendo, sobre todo los niños, algunas personas enfermas y las mujeres embarazadas. No tengo dinero, no es una buena condición para vivir, por eso queremos llegar a Estados Unidos, pero tenemos que esperar a que nos llamen, ya tienen nuestros documentos y nos dicen que pronto, pero ya tenemos tres meses", lamenta





Samuel asegura, que están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario porque por ningún motivo piensa exponer a su familia.

"En el camino a la frontera te dicen que puedes pagar para llegar más rápido, hay gente que te puede cruzar, pero a muchos los dejan abandonados, como a los que encontraron en el tráiler. Ni a los niños los cuidan, no los ponen a salvo, nadie les garantiza que van a llegar con bien, por eso es mejor esperar, de nada sirve llegar muertos, así no cumplimos el sueño americano", comenta.

En igual situación se encuentra José Flores, un hondureño que busca llegar a Estados Unidos para que su hija de 7 años, pueda recibir atención médica pues tiene un tumor en la cabeza.

"Ya no sabemos qué hacer, ahorita sólo están pasando los haitianos, no nos parece justo porque yo ya tengo un año y medio desde que salí de mi país y no hemos podido cruzar. Nuestro caso es de vida o muerte y ni así, nos permiten ingresar".

Este hombre, asegura que en ocasiones ha pensado pagar para poder llegar a Estados Unidos a fin de que su hija sea atendida, pero son tantas las historias de muerte que ha escuchado en voz de compañeros migrantes, que prefiere hacer las cosas de manera legal.

"Yo tengo poco que perder y mucho que ganar si decidiera cruzar de forma ilegal porque no tengo tiempo que perder si quiero que mi hija salve la vida, pero también está de por medio mi esposa y un hijo más que vienen conmigo, yo no puedo arriesgarme, ya hemos pasado por mucho para llegar hasta aquí, tenemos que esperar y pedirle a Dios que mi hija resista".



rcr