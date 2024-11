TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Pobladores del municipio de Oxchuc quemaron el vehículo de la exdiputada local Cecilia López Sánchez, quien denunció los hechos y pidió que las autoridades competentes investiguen y procedan contra los responsables.

La exlegisladora, originaria de aquel municipio ubicado en los Altos de Chiapas, afirmó que este fue el segundo “atentado” en su contra.

Hace 15 días, dos hombres atacaron a balazos su vehículo, “pero no me pasó nada”, aseguró la ex legisladora tzeltal.

La Fiscalía de Justicia Indígena inició las investigaciones del caso por los delitos de amenazas, daños y los que resulten en agravio de la exrepresentante popular Cecilia López, diputada del partido local Podemos Mover a Chiapas al 30 de septiembre pasado, cuando concluyó su gestión.

La víctima denunció que la quema de su vehículo Toyota, Hilux, modelo 2024, fue el viernes cerca de su vivienda en Oxchuc.

Quemaron su camioneta cuando realizaba una reunión para integrar una asociación política con el propósito de “buscar la paz y la tranquilidad” de su municipio.

Cecilia dijo, previo a que interpusiera la denuncia ministerial, que a la reunión acudieron lugareños de 78 de las 142 comunidades del municipio.

Los participantes, manifestó, votaron a mano alzada porque se rigen por usos y costumbres para crear la asociación política, con el objetivo de vigilar que los trabajos de “la próxima elección se dé en paz y tranquilidad”.

Así fueron los atentados contra Cecilia López Sánchez

El viernes 22 de noviembre, la víctima relata que estacionó su camioneta a un costado de su vivienda, cuando de pronto le avisaron que la buscaban porque “ya la habían apedreado y roto el cristal“, no obstante, no interrumpió la reunión.

El “atentado” del viernes no es el primero que padece. Hace 15 días Cecilia interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer, porque cuando se dirigía a una reunión a una de las comunidades de la zona, le avisaron que revisaban los autos y ”que la buscaban".

En aquel momento, recordó vio a “tres elementos armados” cuando iba pasando y oyó que dijeron: “ahí viene la Chilindrina a buscar a su Chavo del 8, por lo que subí el cristal” del vehículo, declaró.

Enseguida la exdiputada observó a dos personas que empezaron a disparar. “Cuando nos fuimos empezaron a rafaguearme, pero nada me pasó”.

La Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que la Fiscalía de Justicia Indígena recibió la denuncia de López Sánchez.

El agente ministerial consignó que la mañana del viernes “a 100 metros de su casa siniestraron una camioneta de su propiedad Toyota, Hilux, modelo 2024, con placas de circulación particulares del estado de Chiapas”.

Derivado de esos hechos se abrieron las investigaciones para aclarar legalmente los hechos y establecer responsabilidades.





