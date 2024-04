Chihuahua.— Un grupo de más de 100 médicos del IMSS-Bienestar en Chihuahua fueron despedidos a inicios de semana debido a que el estado no forma parte de este servicio médico nacional, por lo que se les informó que no podían seguir manteniendo su contrato.

En un video que se difundió en redes sociales y entre personal de salud, se observa cómo trabajadores de enlace de esa institución acuden con los médicos en la ciudad de Chihuahua, a quienes les explican que debido a que esta entidad no se adhirió al IMSS-Bienestar era obsoleto seguir pagándoles, por lo que se les ofertaba que se fueran a trabajar a otros estados donde sí se cuenta con dicho programa.

El personal de la institución nacional les explicó que la vigencia de su contrato era al 31 de marzo; sin embargo, al ser Chihuahua un estado donde no se cuenta con IMSS-Bienestar se tomó dicha medida.

De acuerdo con lo que explicaron los médicos afectados, formaban parte del sistema del IMSS-Bienestar en Chihuahua; sin embargo, eran prestados a los servicios de salud estatal en un régimen o esquema denominado E023, es decir, su trabajo lo hacían en unidades médicas estatales y no del instituto.

Al vencerse su contrato el 31 de marzo, personal del instituto a nivel nacional les expuso que si se deseaban cambiar a los estados donde había convenio IMSS-Bienestar se irían con el mismo contrato, prestaciones y demás beneficios.

Los afectados serían hasta ayer 142 médicos generales, especialistas y enfermeras, quienes en algunos casos tenían incluso dos años o más laborando en dicho esquema.

En una explicación que dieron a EL UNIVERSAL, se detalló que no fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el que los despidió ni tampoco tiene que ver con esta decisión, sino directamente el IMSS-Bienestar.

Además se detalló que los trabajadores afectados laboraban en el sector salud para unidades del estado, pero se les pagaba su sueldo por medio del desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), es decir, con recursos federales, pero al entrar el IMSS-Bienestar en vigor quedan fueran, ya que este estado decidió no formar parte de ese servicio médico.

Los médicos afectados acudieron a la Secretaría de Salud del gobierno del estado para mostrar su preocupación, ya que aunque estaban contratados por el IMSS, daban servicio para la dependencia estatal.

Al respecto, el secretario de salud, Gilberto Baeza, en entrevista confirmó que personal de esa dependencia estatal se reunió con algunos de los médicos afectados para ver cómo se les podría ayudar.

“Les dijimos que nos dieran oportunidad, porque el gobierno federal no nos mandó nada de comunicación oficial, no nos permitieron estar en la reunión en la que estuvieron en la mañana (del lunes), lo que tuvimos fue un mensaje por WhatsApp el viernes para que los convocáramos, son puros estados no adheridos a los que les está pasando este recorte”, señaló el titular de salud estatal en Chihuahua.

Explicó que al estado le “pega” con al menos 160 trabajadores de la salud, entre médicos, nutriólogos, sicólogos, terapeutas y personal operativo que están distribuidos en el estado, algunos de ellos de la Sierra Tarahumara.

“Estamos viendo qué podemos rescatar, obviamente además de que le pegan al ingreso de estas personas, en su ingreso personal, desde luego se ve impactado en los servicios de salud que debe recibir la población”, agregó.

Durante el pasado martes el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, comentó que quien los despide de una manera unilateral es el IMSS; sin embargo, la Secretaría de Salud ya está atendiéndolos de manera directa y si es personal calificado se le podrá dar un espacio en el gobierno del estado.

A nivel nacional se sabe que son al menos ocho estados con la misma situación de despidos: Chihuahua, Durango, Yucatán, Jalisco, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.

IMSS-Bienestar asegura que continuará el apoyo

De manera oficial el IMSS-Bienestar indicó el pasado lunes que se continuará con el apoyo al personal que trabaja en las unidades operadas por los gobiernos de los ocho estados afectados, para contratarlos durante el segundo trimestre del año a la totalidad de trabajadores que se encuentran en esta situación. A la par, llamó a los servicios de salud de los estados afectados a ofrecer una propuesta para la basificación definitiva de dichos trabajadores.

Además se informó que de 2020 a 2023 existió el Programa Presupuestario E023, conocido como Atención a la Salud, el cual era manejado por el Insabi, donde se apoyaba a los gobiernos estatales para la contratación en hospitales para atender la pandemia por Covid-19.

Señaló que en el caso de los estados que no se sumaron al IMSS-Bienestar conocieron de la imposibilidad de seguir recibiendo apoyos federales, en el entendido de que se harían cargo de manera directa.