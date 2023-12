El Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió hasta nuevo aviso los retornos asistidos o traslados de migrantes irregulares vía aérea o terrestre, ante la falta de recursos, mientras decenas de migrantes ingresan diario a territorio mexicano. Una situación que podría facilitar las extorsiones, indicó Irineo Mujica, de Pueblos Sin Fronteras.

En la circular 596-2023, con fecha del 1 de diciembre, dirigida a todos los mandos en el país, se informa que “en relación a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 2023... en el mes de noviembre se suspendió el pago de las obligaciones contraídas”.

Precisa que ante “la falta de liquidez para cubrir los compromisos” a partir del 1 de diciembre se suspende el servicio aéreo para traslado de personal y migrantes pera retornos asistidos, los servicios de transporte terrestre para el traslado de migrantes irregulares y las comisiones de agentes federales migratorios en el país y sus comisiones al interior de los estados, mayores a 50 kilómetros.

Lee también: Localizan a otro estudiante de medicina asesinado a balazos en Celaya, Guanajuato; suman 6 víctimas

Facilitan extorsiones

“Esa medida adoptada por el INM facilitará a los agentes migratorios que extorsionen a los migrantes para dejarlos pasar, como lo hacen ahora en muchos casos”, advirtió el director de Pueblos Sin Frontera, Irineo Mujica.

Consultado por EL UNIVERSAL, el activista expuso que, como por falta de dinero el INM no podrá rentar autobuses para trasladar a los migrantes irregulares a la frontera sur de México, a los agentes se les facilitará pedirles dinero y dejarlos seguir su ruta.

“Los famosos operativos de rescate de migrantes, comunes a lo largo del año en todo el país, seguramente van a descender en estos días, porque el INM carece de dinero para pagar los traslados. Los van a dejar que sigan su camino a cambio de dinero”, adelantó.

“Sabemos que el INM hace tiempo no está deportando, sino simplemente está conteniendo la migración y ahora ni siquiera los puede regresar a la frontera sur”, dijo.

Indicó que México no tiene una política migratoria, sino un negocio migratorio. “Si no hay pago, no hay traslado, no hay movimiento, y el INM sólo está como adorno, cobrando cuotas o negociando para dejar pasar a los migrantes, porque saben que no tienen la capacidad de trasladarlos para atrás”, expuso.

Diariamente, decenas de migrantes de una veintena de nacionalidades transitan por el corredor migratorio de la frontera sur de México, que abarca desde Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, hasta el municipio de Arriaga, en la frontera con Oaxaca, sin ser detenidos por el INM, a pesar de que pasan frente a garitas y controles migratorios, como lo constató EL UNIVERSAL durante varios recorridos.

Lee también: Más de 4 meses llevará revisión de predio donde hallaron cuerpos calcinados en Ciudad Valles, SLP, aseguran buscadoras

Migración al norte no para

En este contexto, en las últimas horas arribaron decenas de migrantes a Ciudad Juárez, quienes celebran que ya no son detenidos por las autoridades migratorias mexicanas.

Ayer, migrantes de diversas nacionalidades recorrían el centro de Juárez, así como el bordo que divide esta ciudad con El Paso, Texas, para buscar un lugar en dónde pudieran entregarse a autoridades estadounidenses. Durante el mediodía se pudo observar que un grupo fue recibido por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Algunos comentaron que lograron llegar hasta esta frontera en tren porque no fueron bajados, como ocurría semanas atrás, durante los operativos realizados por el INM.

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció el aumento de la llegada de migrantes a esta frontera, pero no se considera un repunte mayor, como en otras semanas, ni se han saturado los albergues locales.