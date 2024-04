San Pedro Mixtepec.— Puerto Escondido dejó de ser un lugar de paz que atraía en las noches a los turistas por la luminiscencia del mar del Pacífico. Ahora, sus adoquines principales en las bocas de la playa son centros comerciales y restaurantes de dueños argentinos y estadounidenses que son atendidos por meseros mexicanos; ahora tiene avenidas de cemento en medio de la arena, donde ya no se oye el ruido del mar, aunque esté a menos de 50 metros.

Para Jimena Sánchez, dueña de un bazar en el corazón del adoquín marino, el problema es que actualmente las playas certificadas en realidad son cantinas al aire libre, con poca regulación y construidas principalmente para el turismo juvenil mexicano.

“En Semana Santa las noches son de menores de 25 años, de día es más familiar en los restaurantes. La mayoría de visitantes es mucho turismo irresponsable, sí se reactiva el negocio, se vende más, pero casi todo es para hoteleros o restauranteros, esto no es lo que queríamos para Puerto [Escondido] cuando llegue hace 30 años, ahora todo es basura en la arena y toda Zicatela [su playa principal] meada”.

Jimena, de padres estadounidenses, es originaria de El Paso, Texas y llegó a Puerto Escondido cuando tenía 19 años movida por su interés en el surf. Se casó con un oaxaqueño y tiene tres hijos nacidos en Puerto Escondido. Desde su negocio a la orilla del mar comenta a EL UNIVERSAL que incluso antes llegaba otro tipo de turistas extranjeros, las personas que visitaban la región tenían cierta consciencia social, amaban la naturaleza y respetaban las playas, pero en la última década los extranjeros que llegan son de otro tipo. Además, agrega que si abrían negocios lo hacían con rigor comunitario, en cambio “ahora Zicatela es la Disneylandia de los degenerados”, expresa.

Los comercios y restaurantes invaden las playas, la esencia del lugar se está perdiendo y los habitantes lo lamentan. Foto: Mario Arturo Martínez / EL UNIVERSAL

El nuevo Playa del Carmen

En playa Zicatela, los bares armados artificialmente con madera y acero sustituyeron a la extensa planicie de dunas que apenas hace unos siete años era territorio federal y comunal, el cual era protegido con diques antiguos y naturales ante posibles huracanes, dice Mario Humberto Martínez, un instructor de surf que lamenta que ahora todo sean construcciones de luces neón, música electrónica en vivo y restauranteros que ponen cadenas para escoger quien entra o no a las fiestas nocturnas a la orilla de la playa.

“De unos años para acá, esto es la acapulcarización de Puerto [Escondido] o peor, la playadelcarmencarización del pueblo, con la diferencia que nosotros nunca estuvimos preparados para esto. La magia de Puerto Escondido era otra, ahora los restaurantes invadieron las playas. Lo que lo hacía diferente de otros lugares de México, ahora [no], hasta las construcciones son una copia de lo que hay en Playa del Carmen, con la diferencia que no tenemos infraestructura y todo lo que usan los hoteles nos lo quitan a los ciudadanos: agua, transporte, luz eléctrica e internet”, afirma Humberto, quien enseña a surfear desde hace 30 años.

Para él se trata de la voracidad del gobierno y de una visión de desarrollo que no tiene nada que ver con Oaxaca y sus pueblos comunales.

Se trata de la voracidad del gobierno y de una visión de desarrollo que no tiene nada que ver con Oaxaca y sus pueblos comunales. Sostiene que en esta primera Semana Santa con la nueva autopista se ha evidenciado lo que muchos en la región temían: la llegada masiva de turistas que piensan que están en una especie de Miami rural.

Humberto afirma que el gobierno municipal ni siquiera tiene brigadas especiales para contener tanta basura y tampoco sabe qué hacer con todas las aguas residuales de los hoteles, aguas que acaban llevando a cárcamos que descargan la contaminación en el mar.

“Puerto Escondido sólo tiene una planta de agua de tratamiento de aguas residuales y que no funciona por largos periodos, si te vas más a la zona de Punta Colorada, verás cómo apesta, porque ahí los hoteles llevan pipas de desechos extraídos de biodigestores o fosas porque la mayoría de la zona de hoteles no tiene drenaje, ese es el Puerto Escondido real, no este que ves con chilangos o extranjeros con las playas repletas”, se lamenta Humberto, originario de San Pedro Mixtepec, el municipio que comparte la administración de la zona turística con Santa María Colotepec.

Spring Break en vez de festivales de surf

Mauricio Rojas llegó a Puerto Escondido hace tres años, es chef profesional que trabajó en cruceros del Caribe y acaba de invertir en un negocio en las playas oaxaqueñas. Su especialidad es la comida del Bajío, es originario de Morelia, Michoacán, y para él, la carretera es una oportunidad única para el desarrollo de las bahías de San Pedro Mixtepec.

“Esta Semana Santa ha venido mucha gente de Oaxaca, de Puebla y de la Ciudad de México, los que vienen en familias llegan en tour pagados y sólo llegan a Puerto Escondido por un día o dos, pagan paquetes que incluyen la ciudad de Oaxaca, los transportan a la playa y algunos llegan a los restaurantes adheridos a los paquetes”, dice.

Afirma que cuando llegó de Morelia, en medio de la pandemia, había mucho turismo extranjero, todavía hay oleadas para los festivales de surf, pero existe una modalidad distinta, ahora ha llegado turismo más joven, incluso hay inversionistas estadounidenses que ofrecen espacios estilo Spring Break.

“A los restauranteros nos conviene que venga gente de todos lados, como chef es complicado porque la comida que se ofrece cada vez es más estandarizada, todavía hace un par de años había público que consumía cocina experimental, pero estas vacaciones la gente prefiere cosas rápidas, han cambiado la experiencia del viejo Puerto Escondido, por algo más rápido, venir a la playa, comer lo que sea y volver el mismo día a Oaxaca”, señala.