Puebla sancionará abusos policiales contra productores del campo

Puebla.- No más abusos contra los productores del campo, pues el gobierno del estado determinó sancionar, incluso con la pérdida del empleo, a todo aquel policía -federal, estatal y hasta municipal- que detenga y sancione a quienes transporten productos del campo.





La decisión gubernamental se debe a que los uniformados se han aprovechado y hasta abusado de la gente más pobre, al quitarles sus productos. Por lo que se desplegará una campaña, en todo el territorio poblano, para acabar con estas arbitrariedades y prepotencia de los uniformados.





En su conferencia virtual, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, presentó una iniciativa de ley, ante el Congreso Local, para establecer como figura delictiva a quien detenga y sancione a quienes transporten productos agropecuarios.



Con esta figura legal se fortalece el marco jurídico, agregó y comentó que además se protege a quienes viven de la agricultura, en el contexto del fortalecimiento municipal. Por lo que reiteró que, el que abuse de la gente pobre del campo, perderá su empleo, habrá cometido un delito y recibirá las sanciones de la ley.



Barbosa Huerta aseguró que no se puede desaparecer a la policía vial, son cerca de 600 elementos, porque también se encargan de regular la seguridad en las carreteras del estado y quienes determinan las responsabilidades de los hechos ocurridos como accidentes de tránsito, pero se regulará su comportamiento frente a los transportistas de productos del campo.



Y a pregunta específica, acerca si esta prohibición puede ser utilizada por grupos del crimen organizado para cometer ilícitos, respondió que los productos del campo en nada se parecen a las armas, a las drogas, o al huachicol, por lo que pidió no hacer esas comparaciones y mejor apoyar la iniciativa, que es a favor de la gente más pobre.



