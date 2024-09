Mérida, Yucatán.- El gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena dio a conocer esta tarde a los secretarios que formarán parte de su gabinete a partir del 1o de Octubre. Destacaron sus perfiles académicos y de sociedad civil pero también su origen como fundadores y miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Me lo dijeron e inculcaron mis padres, cuando se trabaja con honradez y constancia, no hay sueño que no se cumpla" dijo Huacho Díaz Mena en la presentación de sus colaboradores más cercanos y recordó que tras intentarlo en 3 ocasiones, logró su sueño de ser gobernador de Yucatán.

"Hoy llega un mejor huacho a gobernar y cumplirle al pueblo yucateco".

TEEY avala y entrega constancia como gobernador electo de Yucatán a Joaquín Díaz Mena de Morena, PVEM y PT. Foto: Especial

¿Quiénes conformarán el gabinete de Joaquín Díaz Mena?

Ratificó a Luis Saidén Ojeda en la SSP para mantener a Yucatán seguro. En la Secretaria general de gobierno a Omar Pérez Avilés, actual presidente estatal de Morena.

En Fomento Económico y del Trabajo Emilio Barrera Novelo quien estuvo en Puebla con un cargo parecido.

En Salud a Judith Ortega y en Bienestar antes Sedesol a Fátima Perera Salazar.

Habló de que es un gabinete paritario con 9 mujeres, en Innovación y Tecnología Geovanna Campos, y crea la Secretaría de la Juventud.

El gobernador electo creó una Coordinación General de Asesores que encabezará Dafne López Martínez y de Planeación que tendrá Luis Hevia Jiménez.

En la Coordinación de Comunicación Social Wendy Aguayo Romero y en la presidencia del Dif Yucatán estará Wendy Méndez Naal , esposa del próximo mandatario yucateco.

En Obras Públicas, estará la ingeniera Aláine López Briceño.

También anunció una coordinación del IMSS Bienestar a cargo del doctor Alberto Alcocer.

En Desarrollo Sustentable Federica Quijano y Gaspar Alemany Ortiz en Consejería Jurídica, así como Fany Caraveo en Contraloria.

Y en la Secretaria de Administración y Finanzas Juan Álvarez y en Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo.





