Cancún, Q. Roo.- En protesta por la creciente violencia en contra de las niñas y mujeres en Quintana Roo, colectivos marcharon la tarde noche de hoy en Cancún, en donde reprocharon los desconocidos avances del gobierno esta y de los municipios en donde se decretó la Alerta de Violencia de Género (AVG).

"Cancún está por cumplir 50 años y viene bien preguntarnos: ¿Antes habíamos escuchado de feminicidios en nuestra ciudad? ¿Nos parece normal ver en redes sociales fichas de personas, especialmente de mujeres, desaparecidas diariamente?

"La violencia no sólo se traduce en golpes. Hay distintos tipos de violencia, que si bien se ha trabajado en difundir al respecto, son poco reconocidas", expresó una de las jóvenes participantes.

Explicó que las diferentes violencias provenientes de un compañero sentimental pueden consistir en violencia física, maltrato psicológico, violacion conyugal y feminicidio; violencia sexual y acoso, que puede incluir violación, actos sexuales forzados e insinuaciones sexuales no deseadas.

También abuso sexual infantil, acoso cibernetico, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, trata de personas en forma de esclavitud; explotación sexual, mutilación sexual y matrimonio infantil.

"En Quintana Roo, como en el resto de México la violencia contra la mujer, no tiene fin; por eso tomamos nuevamente las calles de Cancún para visibilizar esta violencia constante, para exigir justicia por las víctimas y un alto definitivo a la. Impunidad de los agresores", sostuvo, al explicar el origen de la conmemoración del 25 de noviembre.

Entre las quejas, resaltó nuevamente la que acusa la probable complicidad entre el gobierno encabezado por el mandatario, Carlos Joaquín González, al no proceder en contra del cada vez más poderoso Sindicato de Taxistas Andres Quintana Roo.

Una joven expuso que la gran mayoría de las agresiones que sufren las mujeres en la vía pública, proviene de los Taxistas, quienes las acosan, las asaltan o las violentan sexualmente.

"Estamos aquí porque lamentablemente el estado es cómplice. El Sindicato de Taxistas es uno de. Los núcleos más grandes de 'rateros', de secuestradores, de personas que venden droga. Tú no puedes subirte a un taxi sin tener miedo. El transporte público no es lugar seguro para ninguna mujer.

"¿Cuántas noticias salen ahí de mujeres muertas que estaban en un taxi? Se tiene que acabar. Y lamentable para los chiquitos que este es su evento y se están divirtiendo, pero preferimos acabar con este evento y que el gobierno se dé cuenta que no vamos a esperar a que ellas crezcan en una ciudad que da miedo, siendo uno de los estados pintados de rojo, con Alerta de Género (...) el estado es cómplice mientras no cumpla y no haga algo para cambiarlo", subrayó.

El contingente salió a las 17 horas del Monumento de las Estrellas y las Caracolas, rumbo al Palacio municipal, en el centro de la ciudad.

A su llegada a Plaza de la Reforma, tuvieron que interrumpir un evento oficial que se programó en el mismo sitio, pese a que habían notificado a la autoridad municipal que usarían el espacio público para conmemorar el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se realiza el 25 de noviembre de cada año.

Algunos asistentes, molestos, de quejaron por el arribo de las jóvenes y mujeres, quienes se les plantaron de frente con una veintena de cruces rosas, que llevan los nombres de algunas de las víctimas de feminicidio de 2015 a 2017, este último año en que se decretó la AVG en tres municipios y luego en dos más.

"A más de un año de declarada la Alerta y hasta el día de hoy no se han establecido acciones concretas que erradiquen de manera profunda la magnitud del problema. Las autoridades que son responsables de planear y ejecutar dichas acciones, persisten en su falta de entendimiento de esta compleja problemática que cuesta la vida de mujeres y niñas en Quintana Roo.

"Cuando ocurre un feminicidio la falta de seguimiento de protocolos evita que sea tipificado como tal, de manera que se registra como un simple asesinato y la violencia feminicida esa, tan normalizada y debemos combatir, pasa desapercibida", señaló una joven más.

Citó estadísticas del INEGI dijo que cada día asesinan a 9 mujeres en el país; 43.9 por ciento de las mujeres han enfrentado agresiones de la pareja o esposo y 51.3 por ciento por alguien distinto. En Quintana Roo se han registrado 12 feminicidios en 2019.

"Exigimos a las autoridades que se responsabilicen del efecto que tienen sus acciones o sus faltas de acciones sobre nuestras vidas", resaltó, al señalar que las instituciones no toman en serio las de uncias y tampoco operen con perspectiva de género, criminalizan y revictimizan a las mujeres.

Con batucada y armadas solo con pañuelos verdes en las muñecas y pancartas con leyendas de "nos están matando", gritaron al unísono que quieren seguir vivas cada día, vivir sin miedo y reprocharon que cada vez pierden a una conocida, amiga, vecina, compañera, hija o hermana por la violencia.

"Todas las mujeres de estas cruces están muertas. No van a regresar a sus casas. Sus mamás, sus papás, sus hermanas, ellas perdieron la oportunidad que ahorita nosotras tenemos y estamos aquí para gritar por ellas. El estado tiene que protegernos y aseguraron formas de estar bien", remarcaron.

