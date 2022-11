Protección Civil quedó como Pedro y el lobo

Al que le urge revisar bien el clima en Tabasco, nos platican, es al coordinador del Instituto de Protección Civil del estado, Mauro Winzig Negrín (Morena), pues nomás no da una con sus proyecciones cuando acecha algún fenómeno meteorológico. Nos refieren que con el huracán Karl alertó que inundaría gran parte del estado y se desplegó un megaoperativo, lo cual (afortunadamente) nunca ocurrió y, en la semana que termina, con el paso de la tormenta Lisa, afirmó que podría afectar severamente a la entidad, recomendó la suspensión de clases, pero tampoco pasó a mayores, aunque los más divertidos fueron maestros y alumnos que tuvieron semana libre, y aunque algunos aplauden que sea precavido, no faltó quien pidiera que mejor contrate un buen meteorólogo para no quedar como Pedro y el lobo. ¡Ouch!

Entre maestros te veas

El que no siente lo duro, sino lo tupido en Baja California Sur, nos comparten, es el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena), pues a pesar de ser maestro jubilado, los reclamos más duros la semana que termina fueron hechos desde su gremio: el magisterio. Nos relatan que los maestros están sentidos porque don Víctor no les ha cumplido la promesa de regularizar plazas y hasta lo acusan de “echarse para atrás” con ese compromiso, por lo que pararon toda la semana, realizaron toma de oficinas de la SEP estatal y ahora exigen la renuncia de la secretaria de Educación, Alicia Meza Osuna, a quien acusan de “autoritaria” y de desatender los problemas, por lo que don Víctor no siente lo duro, sino lo tupido y más porque se supone que eran “sus compas”. ¡Ah pa’ compañeritos!

Les apagan el radio

A punto de “bajar el switch” a 11 estaciones de radio del gobierno de Hidalgo a finales de mes, nos comentan que son varios quienes piden que Cristian Guerrero Barragán, exdirector de Radio y Televisión estatal, asuma su responsabilidad por no haber renovado las concesiones a tiempo y dejarlas perder. Quienes terminaron “pagando el pato” por ese caso, nos explican, fueron los radioescuchas de comunidades, pues mientras el gobierno estatal les recomienda seguir a las estaciones a través de plataformas digitales, la realidad “les da la cachetada”, pues los habitantes de la zona de la Sierra y la Huasteca (donde eran el único medio informativo y recreativo) no cuentan con internet y en algunas comunidades ni señal de telefonía, así que “tan mala la enfermedad, como el remedio”.