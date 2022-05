Proponen súper Fiscalía en Morelos con facultades para prevenir, investigar y perseguir delitos

Cuernavaca.- La bancada parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Morelos presentó un proyecto de reforma en materia de seguridad pública que plantea que la Fiscalía General del Estado (FGE) asuma todas las funciones de prevención, persecución e investigación de los delitos en la entidad.

En esa propuesta considera que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Pública de Morelos, responsable de la prevención del delito, se constituya como órgano desconcentrado de la FGE, con autonomía técnica y de gestión, integrado por las fuerzas públicas estatales que la conforman.



El proyecto fue presentado por el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Julio César Solís Serrano, y argumentó que solo en la actual administración estatal se contabilizan 147 mil 548 delitos de alto impacto; 3 mil 162 homicidios dolosos, 125 feminicidios, 339 secuestros y 512 extorsiones, sin mencionar los delitos que no se denuncian.

El diputado denunció que la seguridad pública en Morelos es deficiente, porque no existen detenciones en flagrancia, no hay policías de proximidad y la mitad de las cámaras de videovigilancia no funcionan desde hace varios años.

De igual manera -dijo- el estado cuenta con un número reducido de policías, pero varios elementos se han visto involucrados en actos de corrupción, en la comisión de delitos graves, como la desaparición forzada, tortura, violencia sexual en contra de mujeres y uso excesivo de la fuerza.



Para Solís Serrano la iniciativa ofrece ventajas como manejar una estrategia única en materia de seguridad pública, mayor coordinación entre los cuerpos policiacos y eliminación de la “duplicidad de funciones”. Además, con este cambio de modelo, dijo, la FGE tendrá acceso inmediato a la información contenida en las cámaras de vigilancia del C5, y la responsabilidad de resguardar la escena del crimen recaerá en una sola institución, evitando que se contaminé el área.

A la conferencia de prensa realizada en el Congreso de Morelos, acudieron padres de jóvenes asesinados en mayo de 2021 en un bar de Cuernavaca, para protestar por la falta de resultados en la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

afcl/rmlgv