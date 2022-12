Propone alcaldesa pedir “carta de antecedentes” a visitantes

Nos platican que a la alcaldesa de Rosario, Sinaloa, Liliana Valdez Aguilar (Morena), no le fue muy bien luego de poner sobre la mesa una propuesta que contempla pedir una carta de antecedentes penales a los visitantes para permitirles el paso a su tierra, tras el reciente asesinato de una adulta mayor, quien fue atacada junto con su esposo. El tema, nos dicen, es que según las primeras investigaciones la pareja fue objeto de un asalto en su hogar, por lo cual la munícipe respaldó la idea de que nadie de su terruño pudo haber cometido ese delito, pues “todos se conocen”, lo cual la metió en problemas, ya que no faltó quien la acusó de discriminación a los foráneos, al respaldar ideas de que todo el que viene de fuera es delincuente, pero ahí no acabó el asunto, pues otros reprocharon a la morenista ver moros con tranchetes en lugar de trabajar por mejorar la seguridad. ¡Ups!

El ausente de los ausentes

A quien ya le comienzan a llover reclamos, nos platican, es al secretario de Salud del gobierno de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, quien anda “desaparecido” pese al aumento de contagios de Covid-19. El tema, nos explican, es que al parecer el funcionario ha preferido guardar silencio al respecto y hasta la fecha no ha salido a decir nada sobre el alza de contagios, al tiempo que el estado se mantiene en semáforo verde y prácticamente libre del uso obligatorio de cubrebocas, además, nos detallan, ya se reanudaron conciertos, espectáculos y ferias, actividades a las que no se les ve fecha de próxima cancelación. ¿Dónde andará el secretario, de maratón Guadalupe-Reyes o planeando una súper estrategia de contención de contagios?

Entre aspiraciones y apapachos

En Jalisco, nos platican, las aspiraciones rumbo a la todavía lejana renovación de la gubernatura sigue confrontando a los suspirantes de Movimiento Ciudadano (MC) y esta vez quienes se subieron al ring fueron el alcalde tapatío Pablo Lemus y el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, quienes hace unos días se confrontaron por la no asistencia del edil a una marcha organizada por su partido contra la FIL. El tema, nos confían, es que luego de que don Pablo se justificó diciendo que no era “arrastrado de nadie”, para ser obligado a marchar, don Alberto pensó que cuadros importantes del partido pintarían su raya con el munícipe, lo cual no ocurrió, pues apenas hace unos días Lemus y el gobernador Enrique Alfaro, se retrataron patinando juntos sobre hielo. ¡Qué tal!