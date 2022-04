Primero está la banda para el diputado

Nos cuentan, desde Zacatecas, que a quien le llovieron fuertes críticas por dar prioridad a sus conciertos y no asistir al debate de la reforma eléctrica fue al diputado federal zacatecano Marco Flores (Morena), quien también es vocalista de la Banda Jerez, y que desde hace días y con singular alegría anunció en sus redes sociales que estaría el domingo en Chicago, Illinois, “pa festejar esa gloria”. Sin más, don Marco solicitó licencia por varios días y al quite tuvo que entrar su suplente, Jeu Márquez. Pero eso no se quedó así, ya que la diputada federal Noemí Luna (PAN) le tundió fuerte por preferir “un concierto a legislar” y lo calificó como “un showman”. ¿Qué tal?

El premio de Morena es para…

Quienes todavía no superan los resultados de la revocación de mandato, nos señalan, son los morenistas de Yucatán, donde dos de ellos se andan “colgando la medallita” por lograr que más de 352 mil yucatecos acudieran a votar. Por un lado está el coordinador de programas del gobierno federal en la entidad, Joaquín Díaz Mena, y por el otro el secretario general del Infonavit, Rogelio Castro Vázquez, ambos con el ojo puesto en la candidatura de Morena para las elecciones a gobernador de 2024. Nos dicen que tanto don Rogelio como don Joaquín se fueron a fondo en la “talacha” para la revocación y ahora, tras el resultado, los dos apuestan a figurar en la boleta de 2024. ¿Quién saldrá con el corazón partío?

Los responsables del acarreo

Y siguiendo con las consecuencias de la revocación de mandato, nos revelan desde Chiapas que el accidente en Nueva Victoria, donde fallecieron dos mujeres cuando viajaban a la votación, puso de manifiesto las prácticas ilegales y manipuladoras en el municipio de San Fernando. Nos explican que el acarreo de familias para votar por la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo amenaza de perder los apoyos que reciben del gobierno de la llamada 4T, fue organizado por el responsable de Protección Civil municipal, Iván López, señalado por los pobladores como la persona que los presionó. Don Iván no se manda solo, pues trabaja en el gobierno de Juan Antonio Castillejos Castellanos (PVEM), quien ha gobernado tres veces ese municipio, y ahora en alianza con Morena. Así las cosas en el sureste.

Manifestantes intocables

Desde Sonora, nos comparten que tal parece que las autoridades andan aplicando el dicho “entre manifestantes hay niveles”. Nos detallan que hace poco más de una semana miembros del Frente Social de Organizaciones Sonorenses en Lucha intentaron tomar la caseta de cobro de Hermosillo, pero les mandaron alrededor de 100 elementos de seguridad estatal y de la Guardia Nacional para impedir su protesta. Sin embargo, los integrantes de la etnia yaqui aumentaron los retenes en la carretera federal México 15, a la altura de Las Guásimas, Pótam, Vícam y Loma de Guamúchil, donde cobran por su cuenta el paso a los automovilistas sin que nadie los moleste, lo que provoca el malestar de conductores quienes preguntan si serán manifestantes VIP.