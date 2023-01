Posible salida de Corral de AN deja más sonrisas que tristezas

Desde Chihuahua, nos cuentan que a pesar de que el exgobernador Javier Corral Jurado (PAN) esperaba grandes dramas al estilo “pégame, pero no me dejes” después de hacer pública su intención de salir de las filas del PAN, se llevó un “gran chasco”. Nos indican que en el panismo las reacciones fueron muy en el sentido de “las visitas tienen sueño”, pues el alcalde de la capital, Marco Bonilla Mendoza (PAN), aseguró que don Javier ya se tardó en renunciar a su militancia, mientras que la gobernadora María Eugenia Campos Galván (PAN) no se mostró muy expresiva y sólo afirmó que “será uno menos en el padrón de afiliados al blanquiazul”, por lo que más de uno considera que no lo van a extrañar mucho...

“Centaveando” para el carnaval

Desde Sinaloa, nos platican que más de uno “se está tronando los dedos” de los nervios por ver cómo le va a hacer el ayuntamiento de Mazatlán para cumplir con el tradicional carnaval, pues los habitantes podrán perdonar todo, menos que los dejen sin la fiesta. Nos detallan que la organización está envuelta en un halo de corrupción del Instituto de Cultura, Turismo y Arte municipal que incluso ocasionó la inhabilitación de su titular, José Ángel Tostado Quevedo; además está desaparecido un templete de casi 2 millones de pesos y las arcas están vacías, por lo que la administración del alcalde sustituto, Édgar Augusto González Zatarain (Morena), le apuesta a pedir fiado o pasar la charola... “lo que sea su voluntad”. ¡Qué oso!

Crea fama y échate a dormir

Desde Chiapas, nos comparten que el diputado federal Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM) prendió las redes sociales en el estado, luego de que se le ocurrió publicar el comentario: “Mi trabajo es como mis vacaciones, de modo que todos los días son como el sábado”. Nos dicen que a varios les molestó su dicho, pues don Roberto es recordado por haberse hecho pasar como indígena tzeltal para ser legislador por segunda ocasión y ahora consideraron una burla sus palabras, por lo que no faltó quien le respondió que “si así trabaja, seguramente no ha presentado ninguna iniciativa al Congreso” y le recomendaron que “si no trabaja, mejor no hable”, o lo que es lo mismo, “calladito se ve más bonito”.