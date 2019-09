"Por seguridad", alcaldesa de Salamanca gasta 36 mdp para luminarias en compra directa

Salamanca, Gto.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz (Morena) informó que a causa de la crisis de seguridad que arrastra Salamanca, realizó la compra directa de 22 mil luminarias en más de 36 millones de pesos y se rentó una camioneta blindada para sus desplazamientos.

Luego de que regidores de oposición solicitaron a la Auditoría Superior del Estado (ASE) investigar la adquisición de lámparas led sin un proceso de licitación, y presuntamente a un

sobreprecio a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo S.A de C.V, la alcaldesa argumentó que la compra fue apegada a la legalidad y por seguridad.

Sin embargo, se rehusó a dar el domicilio de la proveedora y a exhibir los contratos de compra de las luminarias y de arrendamiento de su camioneta.

“Hubo un estudio de mercado para ver cuál iba a ser la mejor opción, pero lo más importante fue la decisión por la urgencia, o nos quedábamos sin luz con ese alto índice de inseguridad”, expuso.

Recordó el ataque armado en el bar “La Playa” en marzo pasado, en el que 16 personas perdieron la vida, colocó a Salamanca entre las ciudades del país con más homicidios.

Dijo que la compra directa es una facultad que se tiene cuando se presentan esas emergencias.

Ante los señalamientos en su contra por usar una camioneta blindada con tablillas de otra entidad, y que le habría sido entregada por “Soluciones Móviles Hidalgo S.A de C.V”, la edil aseguró que existe un contrato de arrendamiento, que se tiene como información “reservada” por seguridad.

“Tener placas de Morelos no es ningún delito; segundo, por tema de seguridad, y es mi seguridad personal, que tú no estas en mis zapatos; y tercero, que es muy importante, es que no hay ningún delito, no tengo ninguna desviación, ni ningún daño patrimonial”, respondió molesta a una periodista que le pedía transparentar el contrato de arrendamiento.

La presidenta municipal convocó a una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de las senadoras Antares Vázquez y Martha Lucía Micher, así como por la lideresa estatal de Morena, Alma Alcaraz, en la que aseguró que en la compra de las luminarias no hay ningún desvío de recursos ni daño patrimonial.



¡Juzguen ustedes! Costo de luminaria por Municipio, comparativo:

• León 10 mil pesos

• San Miguel de Allende 7 mil 800 pesos

• Celaya 15 mil 200 pesos

• Dolores Hidalgo 7 mil 200 pesos

• SALAMANCA 1 mil 636 pesos pic.twitter.com/yp7fGVhMu6 — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) September 7, 2019

Además, aseguró que tienen un costo inferior al que han pagado en otros municipios, representan un ahorro de energía, y con su compra dio cumplimiento a un acuerdo que estableció con la Comisión Federal de Electricidad.

Cruz Hernández aseguró que la contratación de las lámparas led, que ya han sido instaladas, cumple con todos los requisitos de ley.

La alcaldesa afirmó que el vehículo blindado que utiliza es por recomendación de las autoridades estatales y federales, y que la unidad blindada que estaba asignada a su antecesor

también está activa.

La presidenta municipal comentó que su administración ha presentado varias denuncias en contra de la pasada administración municipal, que encabezaba el panista Antonio Arredondo, por diversas irregularidades en la aplicación de recursos públicos.