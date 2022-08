Por quererse lucir, exhibe Félix Salgado a gobierno de su hija

Nos cuentan desde Guerrero que conforme pasan los días crece la inconformidad y las preguntas ante el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, no sólo por la inseguridad, sino por el rol de poder que juega (y no siempre para bien) su padre, el senador Félix Salgado (Morena). El incidente más reciente, nos detallan, ocurrió cuando don Félix regañó públicamente a varios funcionarios estatales, al acusarlos de andar de “avorazados”, porque desde una secretaría buscaban 260 mil pesos para reparar un jeep, mientras que, dijo, funcionarios de otra dependencia facturan en 5 mil pesos cortinas que “valen 100 pesos” y para rematar, reveló, hay quienes presupuestan en 5 millones obras de 2. El problema de todo, nos mencionan, es que al final, por querer mostrar quién manda, el senador también terminó exhibiendo que la administración de su hija es todo menos un paraíso austero y sin corrupción.

Las cuentas pendientes

Desde Durango nos platican que, mientras los días están contados para que terminen las administraciones municipales y del gobierno estatal, encabezado por José Rosas Aispuro (PAN), las cosas están color de hormiga en la entidad, pues el mandatario sigue sin entregar las participaciones federales a los municipios, cuyos alcaldes y alcaldesas ya no saben qué hacer con las deudas pendientes y que esperaban cubrir con ese dinero. El mayor problema, nos explican, es que aunque los ediles han buscado canales para exigir lo que les corresponde a sus municipios, don José ha hecho mutis y hay hasta quienes apuestan que, en silencio y sin asomarse, así dejará el gobierno estatal. ¿Atinarán?

Gobierno autónomo o problemas

En Chiapas, nos comentan, las elecciones por usos y costumbres en Oxchuc no cuajan y podrían quedar como flor de un día, porque a más de tres años de haberse decretado esa práctica ancestral que sacó a los partidos, los grupos políticos en pugna no se ponen de acuerdo para ejercer un gobierno pacífico que surja de la voluntad de ese pueblo tzeltal. Además, nos añaden, las cosas podrían complicarse más por la detención de 29 manifestantes que ocupaban una caseta de peaje, inconformes por el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que ordenó reponer la asamblea y elegir nuevas autoridades. Y a todo esto, dicen, una de las cosas que más preocupa es como siempre la ausencia y falta de oficio político del gobernador Rutilio Escandón (Morena). ¡Ups!

Tocan Las Golondrinas en Juárez

Quien de plano no encontró dónde esconder la cabeza, nos refieren, es el ahora extitular del Cereso Número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Francisco Javier Delgado. La razón, nos exponen, es que el sábado pasado se confirmó que don Paco renunció luego de los ataques que se registraron el pasado 11 de agosto y que dejaron dos muertos dentro de esta cárcel; no obstante la renuncia no bastó y ahora, nos revelan, el exfuncionario está bajo investigación e incluso ya fue presentado ante el MP. ¡Nada como tener un mal día!