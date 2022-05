Mujer busca a su familia: ¿por qué tras 12 años ofrecen recompensa?

Ciudad Juárez.— El 19 de junio de 2011, un comando armado interrumpió el festejo del Día del Padre de la familia Muñoz Veleta en el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua. Se llevaron a ocho integrantes de la familia: el papá, cuatro hijos, un nieto, un sobrino y un yerno, todos los hombres que estaban presentes.

Ahora, casi 12 años después, la Comisión Local de Búsqueda en Chihuahua informó que se ofrecen 200 mil pesos a quien proporcione información por cada uno de los integrantes de la familia Muñoz Veleta que ayude a dar con su paradero, un monto de 1.6 millones de pesos en total.

En aquel festejo, la vida de Emma Veleta Rodríguez cambió por completo: “Es mucho muy triste vivir una vida así. La verdad que no sabe uno ni cómo anda de pie”, dice Emma, quien a sus 70 años asegura que desde que sus familiares desaparecieron su vida ha sido un calvario.

“Al quedarme ya sin mis hijos, imagínese, ¿cómo me sentiré? Hay días que le digo a mi hija, ¿qué nunca vamos a saber de ellos?”.

De acuerdo con datos públicos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), cinco horas antes de la desaparición de los integrantes de la familia Muñoz Veleta se tuvo un altercado con la Policía Municipal cuando un sujeto armado disparó afuera de la vivienda donde se realizaba el convivio y agredió física y verbalmente a varios integrantes de la familia afectada.

Más tarde, un comando armado llegó a la vivienda en varios vehículos de donde se bajaron sujetos que se identificaron como policías y comenzaron a golpear y amenazaron a los asistentes hasta llevarse “detenidos” a todos los varones.

Ese día fueron desaparecidas las siguientes personas: Toribio Jaime Muñoz González (esposo de Emma) sus cuatro hijos, Óscar, Guadalupe, Hugo y Jaime Muñoz Veleta. Además de Óscar Guadalupe Cruz Bustos, Luis Antonio Romo Muñoz y Nemesio Muñoz González, su nieto, sobrino y yerno, respectivamente.

“Ya se aproxima esa fecha, se van a cumplir 12 años de que nos los quitaron, que ya no hemos vuelto a saber de ellos”, señala.

De acuerdo con datos que la Fiscalía General del Estado (FGE) les ha proporcionado, el móvil por el cual ese día se los llevaron de su casa fue por una equivocación.

“Pero si fue una equivocación, ¿por qué a todos les tuvieron que hacer daño, dónde los han dejado, qué hicieron con ellos? Si fuera una equivocación yo no creo que las cosas llegaran a tanto, para no saber nada de ellos”, expresa.

Durante los 11 años que tienen desaparecidos los integrantes de esta familia se han realizado búsquedas en el estado de Chihuahua sin obtener resultados.

Según explica Emma, se tiene a una persona detenida involucrada en el caso; sin embargo, no hay más avances en las investigaciones.

“Si algo quisieran hacer las autoridades ya hubieran hecho algo. No creo que no puedan hacer que hable [el detenido]. Ya no más que nos digan qué fue lo que hicieron con nuestra familia. ¿Esa persona tendrá tan duro corazón para no hablar?”, dice Emma.

Ofrecen recompensa

Durante los últimos días, la Comisión Local de Búsqueda en Chihuahua informó que se ofrecen 200 mil pesos por quien dé información por cada uno de los integrantes de la familia Muñoz Veleta que ayude a dar con su paradero. Ante esto, el monto que podría recibir una persona que dé información verídica es de 1.6 millones de pesos.

En 11 años es la primera vez que se lanza una recompensa por la familia y que ellos se dan cuenta. La señora Veleta Rodríguez reclamó a las anteriores autoridades al frente de la Comisión Local de Búsqueda, por no realizar estas acciones de recompensas antes.

“Se van a cumplir 12 años y apenas ofrecen una recompensa. A veces siento que esto es una burla, ¿por qué apenas cuando podían haber hecho algo cuando sucedió todo?”, expresa.