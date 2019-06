Por lluvias en Tabasco, cambian sede para que AMLO ponga primera piedra de refinería

Debido a las condiciones meteorológicas que ocasionaron lluvias fuertes en Tabasco, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no colocará la primera piedra en los terrenos donde se construirá la refinería, sino que el evento protocolario fue cambiado de sede, ahora se realizará en las instalaciones del Puerto de Dos Bocas.

En entrevista, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, informó que habrían cambios en la sede de la colocación de la primera piedra de la refinería que se realizará este domingo, y todo se debe a que está pronosticado que siga lloviendo en la zona, lo que haría difícil el acceso para los invitados.

“El tiempo, exactamente es por cuestiones del clima, estamos con una prevención por si llueve para que el evento salga bien”, expuso Nahle, quien acompañó al gobernador de Tabasco a la celebración del 77 Aniversario de la Marina.

Nahle García reitero que será este domingo cuando el Jefe del Ejecutivo arribe al Puerto de Dos Bocas, donde informará todo lo relacionado con los permisos que requiere el proyecto, al mismo tiempo que criticó a quienes se han opuesto a la construcción de esta refinería que pretende generar más de 20 mil empleos en el estado.

“Hay quienes le apostamos al sí y hay quienes le apuestan al no, pero este es un cambio de régimen donde tenemos que trabajar porque México ha estado dormido 20 años”, indicó.

Por su lado, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, confirmó el cambio de sede de la colocación de la primera piedra de la refinería, afirmando que sólo serán 200 metros de diferencia, que es donde se encuentran las instalaciones de la terminal portuaria.

López Hernández insistió en defender este proyecto que tendrá un costo de 8 mil millones de dólares. “Son muchos los que no quieren a Tabasco y no quieren al país y de buenas a primeras salieron expertos en ingeniería petrolera, si no fuera viable una refinería, yo les puedo decir que al mes, cuando menos 20 audiencias doy de inversionistas extranjeros o mexicanos que quieren construir una refinería”, aseveró.

Además del Presidente de la República, este domingo acudirán al municipio de Paraíso, empresarios nacionales y extranjeros relacionados con la actividad petrolera, así como los titulares de la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Comunicaciones y Transportes, Marina y de la Defensa Nacional.

Incluso uno de los invitados es el director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a quien en días pasados el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, llamó corrupto. “Está invitado y esperamos que haga presencia en Tabasco”, apuntó el mandatario.

