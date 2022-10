Ponen en duda estrategia del hijo de Manuel Camacho

El que anda “de arriba para abajo” en Chiapas, nos cuentan, es el excandidato de Morena a la alcaldía de San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco (hijo del finado exsenador y exregente del entonces Distrito Federal, Manuel Camacho Solís), pues es el coordinador estatal de la organización Diálogos Progresistas, la cual promueve las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard Casaubon (Morena). Nos indican que don Salvador no confía mucho en las alianzas, además de que asegura que don Marcelo no necesita ni pinta de bardas, ni lonas, ni adelantarse a los tiempos electorales. Nos dicen que sus malquerientes no le tienen buena fe, tachándolo de mal estratega y le recuerdan que en 2021 apenas pudo negociar con tzotziles para que no lo colgaran cuando estuvo retenido, por lo que le recomiendan “revisar bien la brújula”. ¡Qué tal!

Exigen a edil “atender su casa”

A quien “le fue como en feria” en Baja California Sur, nos platican, fue al alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro (Morena), pues los vecinos de la zona de Puerto Nuevo le exigieron “menos charla y más trabajo”. Nos relatan que varios habitantes lo increparon para que “deje de anunciar apoyos y mejor los concrete”, sobre todo para los que están en litigio con las constructoras que hace años les entregaron viviendas en zonas de riesgo, pero además le reclamaron a don Óscar servicios básicos como luminarias y pavimentación, pues consideran que toda la atención se va a la zona turística, y de pilón le recriminaron sus aspiraciones políticas al Senado, pues lo conminaron a que mejor gobierne bien lo que le toca y deje de ser “farol de la calle, oscuridad de la casa”. ¡Zas!

Molesta a familiares de diputada asesinada falta de reclamo

Desde el Congreso de Morelos nos comparten que en la semana se llevó a cabo un encuentro de legisladores con el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, el cual no dejó muy contentos a los familiares de la diputada local asesinada la semana pasada, Gabriela Marín Sánchez (Partido Morelos Progresa), pues el encuentro fue muy ameno y amistoso. Nos detallan que los deudos consideraron indignante que los mismos legisladores, que un día después del homicidio se manifestaron en Palacio Nacional para exigir al gobierno federal el envío de fuerzas militares y la Guardia Nacional, para detener la inseguridad pública, además de reclamar por el crimen contra su compañera, ahora se hayan comportado tan amigables, dejando de lado el clamor para que se resuelva el caso y no quede impune. ¡Ahí sí, ni cómo!