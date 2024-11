San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un chico trans que trabaja como voluntario en hostales de esta ciudad, actividad a la que se dedica durante su recorrido por México, fue detenido y torturado el 6 de noviembre durante un operativo que realizó la Policía Municipal en un local de piercing y tatuajes, en el cual Mel N, se encontraba, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público y luego sujeto a proceso.

La comunidad LGBTQI+ de esta ciudad, declaró sentirse molesta por la detención del chico trans. “La asamblea disidente LGBTQI+ de San Cristóbal de las Casas, se encuentra consternada e indignada ante el reciente acontecimiento de detención arbitraria y violenta de Mel N, chico trans mochilero que se encontraba de paso en el estado de Chiapas y trabaja entre voluntarios en toda la República”.

En conferencia de prensa, denunciaron que Mel “N”, se encontraba en un negocio de piercing y tatuajes, ubicado en la calle Tonalá número 4, en el barrio de El Cerrillo, hasta donde llegó la Policía Municipal a realizar un operativo. “Mel N se encontraba presente y no asociado (al negocio)”. “El día de los hechos fue detenido de manera arbitraria y vinculado a proceso”, dijeron integrantes de la Colectiva Cereza.

Lee también Vinculan a proceso a presuntos feminicidas de joven embarazada en Chiapas; la encontraron sepultada en una vivienda

GayLatino, México, se suma a la exigencia de la Asamblea Disidente LGBTQI+ de San Cristóbal de las Casas ante la detención arbitraria y violenta de Mel N.



A Mel, le torturaron y criminalizaron por ser una persona trans. Exigimos pronta liberación y esclarecimiento de los hechos pic.twitter.com/qHKV1af32h — GayLatino (@redgaylatino) November 13, 2024

Durante el operativo que se llevó a cabo a las 15:40 horas, Mel N fue detenido al salir del baño del negocio. “Le criminalizaron y torturaron por ser una persona trans ya que no se encontraba haciendo nada ilícito”, acusaron.

Aseguraron que el chico fue trasladado inmediatamente hacia los separos de la Policía Municipal, para luego quedar a disposición del Ministerio Público y luego ser consignado ante el Juez. “Los golpes brutales sufridos en los separos de la Policía Municipal le provocaron sangrados internos que no han sido tratados por el personal médico”.

Exigen liberación de Mel y atención medica inmediata

La comunidad LGBTQI+ rechazó este tipo de operativos y detención injustificadas que lleva a cabo la Policía Municipal. “Manifestamos nuestro rechazo ante este y cualquier acto que vulnere y atente la integridad de una persona. Exigimos su pronta liberación y el esclarecimiento de los hechos. San Cristóbal de la Casas merece ser un lugar libre de abuso de autoridad”.

Y piden la liberación de Mel N y que sea esclarecida su detención. “Exigimos que su atención medica sea inmediata”, “Un pueblo transfóbico que tortura a sus visitantes no es mágico”, aseguraron.

El martes Mel N, fue trasladado al hospital, donde le realizaron una radiografía, donde se comprobó que tiene dos costillas con fisuras y múltiples hematomas en el cuerpo, como consecuencia de los golpes, dijo Patricia Aracil Santos, vocera de la Colectiva.

Lee también Muere motociclista tras ser embestido por una patrulla de la policía municipal en Chiapas; detienen a agente

Un hombre levanta una bandera durante una manifestación por el Orgullo LGTBI. FOTO: Archivo

Mel “N” está acusado del delito de posesión de estupefacientes, concretamente por llevar entre sus pertenencias 250 gramos de mariguana, “pero no es cierto”, agregó. Lo acusaron de vender mariguana, por lo que fue sujeto a proceso. Se ha fijado un mes para llevar a cabo la investigación complementaria.

Fueron cinco elementos de la Policía Municipal que sometieron a Mel “N”, quienes lo acusaron de vender estupefacientes entre la comunidad que visita la ciudad. “Pero también le meten cosas en su mochila y le dan una paliza”.

Cuando los agentes de dan cuenta que Mel N, es un chico trans, entonces llaman a una agente de la Policía Municipal, Alicia Gómez López, para que se haga cargo de la detención, aunque para ese momento, el turista ya había sido golpeado, expuso Patricia.

Agregó que a Mel N, le han ofrecido cambiar la medida cautelar, porque el delito de posesión de estupefacientes, delito que puede alcanzar una pena de 10 a 3 años de prisión, a cambio de la justicia terapéutica, que “es para personas consumidoras adictas”. “Les ofrecen irse por un procedimiento que es cambiar el juicio penal, por irse a un centro de rehabilitación. Quedaría sin antecedentes penales, hasta que le dieran el alta”.

Lee también Detienen a 2 hombres por asesinato de trabajadores de CFE y de policía estatal; autoridades catearon casa de sospechosos

Pero Mel N ha dicho que no quiere la justicia terapéutica. “Quiere luchar por la justicia de verdad, porque es injusto. Lo están culpando de un delito que no ha cometido y además, por todo lo que está sucediendo, porque en la prisión, está conociendo causas de otras compañeras, todavía siente que hay una situación que hay que corregir, porque la Policía Municipal está deteniendo en las últimas semanas a muchas personas que son consumidoras. Están haciendo cateos en bares y van que son para los jóvenes que están deteniendo y que tampoco son adictos, no son narcomenudistas y no son de la delincuencia organizada”.

El caso de Mel N, ha quedado asentado en el expediente penal 236/2024, en el Juzgado de Control de San Cristóbal de las Casas. La Colectiva pide al Ministerio Público que desista de la acción penal, reveló Patricia Aracil Santos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr